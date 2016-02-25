"Антонов" показал видеопрезентацию нового самолета Ан-132

Государственное предприятие "Антонов", входящее в концерн "Укроборонпром", единственный производитель авиатехники в Украине, представило видеопрезентацию отечественного многоцелевого транспортного самолета Ан-132.

Презентацию на своей Twitter-странице обнародовал президент Украины Петр Порошенко.

"Отличная новость! Путевку в жизнь получил новый украинский многоцелевой самолет Ан-132", - написал Порошенко.

Чудова новина!



Путівку в життя отримав новий український багатоцільовий літак Ан-132.



Безхмарних польотів!https://t.co/aCUgdXvYeP — Петро Порошенко (@poroshenko) 25 февраля 2016 г.

Как сообщал УНИАН, госпредприятие "Антонов" и аравийское предприятие Taqnia Aeronautics подписали соглашение о кооперации по организации в Королевстве Саудовская Аравия (КСА) самолетостроительного комплекса и организации производства самолетов Ан-132, Ан-148 и Ан-178.

Документ содержит конкретные планы по поставкам, организации эксплуатации, послепродажной поддержки самолетов "Антонов" семейств Ан-132, Ан-148 и Ан-178.

Он также касается дальнейших работ по запуску кооперационного производства Ан-132 в КС.