"Антонов" показал видеопрезентацию нового самолета Ан-132

12:40, 25 февраля 2016
Промышленность
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Ранее "Антонов" и Taqnia подписали соглашение о производстве самолетов в Саудовской Аравии.

itc.ua

Государственное предприятие "Антонов", входящее в концерн "Укроборонпром", единственный производитель авиатехники в Украине, представило видеопрезентацию отечественного многоцелевого транспортного самолета Ан-132.

Презентацию на своей Twitter-странице обнародовал президент Украины Петр Порошенко.

"Отличная новость! Путевку в жизнь получил новый украинский многоцелевой самолет Ан-132", - написал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, госпредприятие "Антонов" и аравийское предприятие Taqnia Aeronautics подписали соглашение о кооперации по организации в Королевстве Саудовская Аравия (КСА) самолетостроительного комплекса и организации производства самолетов Ан-132, Ан-148 и Ан-178.

Документ содержит конкретные планы по поставкам, организации эксплуатации, послепродажной поддержки самолетов "Антонов" семейств Ан-132, Ан-148 и Ан-178.

Он также касается дальнейших работ по запуску кооперационного производства Ан-132 в КС. 

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