Статус агрессора не помешал: Украина поставила РФ турбины для военных кораблей и комплектующие для самолетов

Об этом говорится в аналитических материалах Стокгольмского международного института исследования мира (SIPRI).

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Согласно информации организации, в 2015 году была выполнена поставка двух газовых турбин DS-71 и двух DT-59 производства предприятия "Зоря-Машпроект" для многоцелевого сторожевого корабля дальней морской зоны ВМФ России "Адмирал Григорович". По информации SIPRI, всего в 2010 году было заказано по 6 турбин каждого типа.

Кроме того, в 2015 году Украина продолжила поставки комплектующих для транспортных самолетов Ан-148, которые начались еще в 2013 году.

Ранее информация о том, что украинское госпредприятие "Антонов" сотрудничает в этом проекте с российским предприятием "Воронежское самолетостроительное общество", появилась от Минобороны России и позже была подтверждена представителями оборонного концерна "Укроборонпром", в состав которого входит "Антонов".

УНИАН обратился с запросом в "Укроборонпром" для получения комментария по данной информации.

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Также в материалах организации сообщается, что украинское транспортное судно "Григорий Агафонов", ранее принадлежащее Украинскому Дунайскому пароходству, было выкуплено Россией через монгольскую компанию и на данный момент под названием "Казань-60" используется Минобороны РФ для поставок вооружения в Сирию.

Как сообщал УНИАН, всего, по данным SIPRI, Украина в прошлом году экспортировала в Россию товаров военного назначения на 72 млн долл. Общий экспорт оружия Украины в разные страны в прошлом году составил 323 млн долл., что в два раза меньше, чем в 2014 году.

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В 2014 году, после аннексии Крыма российскими войсками, украинское правительство официально полностью приостановило отгрузки в Россию товаров военного назначения, а 16 июня того же года президент страны Петр Порошенко полностью запретил любое сотрудничество с РФ в сфере военно-промышленного комплекса.