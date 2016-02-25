Годовые прогнозы по промпроизводству в Украине могут быть ухудшены – эксперт

Падение промышленного производства в Украине в январе 2016 года к январю 2015 года на 1,7% говорит о том, что восстановление промпроизводства, наметившееся в конце 2015 года, происходит неравномерно, в связи с чем годовые прогнозы могут быть пересмотрены в сторону ухудшения.

Об этом говорится в комментарии главного экономиста Dragon Capital Елены Белан, текстом которого располагает УНИАН.

Комментируя обнародованные данные Государственной службы статистики Украины, согласно которым спад промпроизводства в январе-2016 к январю-2015 замедлился до 1,7%, а по сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство упало на 18,6%, эксперт отметила, что данный показатель оказался хуже оптимистичной оценки, предполагающей рост на 4,4% в измерении год к году, из-за неожиданно слабой динамики в некоторых крупных отраслях, а также из-за пересмотра данных за январь прошлого года.

"Если динамика в секторе не улучшится в ближайшие месяцы, наш прогноз роста промышленного производства в 2016 году на 2,5% год к году окажется под угрозой", - сказала Белан.

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Как сообщал УНИАН, спад промпроизводства в Украине в январе 2016 года по сравнению с январем 2015 года замедлился до 1,7% с 2,1%, зафиксированных месяцем ранее (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года). По сравнению с предыдущим месяцем, декабрем 2015 года, промпроизводство в январе 2016 года упало на 18,6% после роста на 1% в декабре к ноябрю.

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В 2015 году по сравнению с 2014 годом спад промпроизводства ускорился до 13,4% с 10,7%, зафиксированных годом ранее.