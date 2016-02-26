В Минэкономразвития назвали области, где промпроизводство упало сильнее всего

Луганская, Донецкая и Закарпатская области возглавили список регионов по показателю падения промпроизводства в 2015 году, говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли Украины, опубликованных на сайте ведомства.

При общем показателе спада промпроизводства в Украине в 2015 года на уровне 13,4%, спад промпроизводства в Луганской области по итогам 2015 года составил 66%, в Донецкой - 34,7%, в Закарпатской - 20,3%. Положительная динамика промпроизводства в 2015 году зафиксирована только в трех регионах: в Житомирской области - "плюс" 9,8%, Винницкой области - "плюс" 4,5% и Ривненской области - "плюс" 0,5%. Киев по итогам 2015 года показал спад промпроизводства в 5,5%.

Луганская и Донецкая области также возглавили рейтинг областей по падению экспорта - "минус" 86,4% и 56% соответственно, и падению объемов капитальных инвестиций - "минус" 79,3% и 63,6% соответственно. В целом по стране экспорт упал на 29,3% по итогам 2015 года, объем капитальных инвестиций - на 6%.

Худшим регионом по показателю внешней торговли по итогам 2015 года стал Киев с отрицательным сальдо внешней торговли в 5,7 млрд долл. Лучшим регионом по показателю внешней торговли стала Днепропетровская область с положительным торговым сальдо в 3,2 млрд долл. В целом по стране сальдо внешней торговли составило "плюс" 632,5 миллиона долларов.

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Худшим регионом по показателю привлечения инвестиций стала Черкасская область с показателем падения инвестиций в 31,2% по итогам 2015 года. Лучшим регионом по привлечению инвестиций стала Херсонская области с приростом инвестиций в 1,2%. В целом по стране падение объема прямых иностранных инвестиций в 2015 году составило 5,2%.

Читайте такжеСпад промпроизводства в Украине за год ускорился до 13,4%

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики Украины, в январе-декабре 2015 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года спад промпроизводства ускорился до 13,4% с 10,7%, зафиксированных годом ранее. Рост производства не был зафиксирован ни в одной из отраслей экономики.