Medoff вошел в тройку лидеров по продажам!
Согласно последним данным розничного аудита Retail Tracking Research International (RTRI), за февраль-ноябрь 2015 года, ТМ Medoff занимает третью позицию на украинском рынке со средней долей 7,2% (около 10,9 млн. литров или 21,9 млн. бутылок 0,5л).
Примечательно, что прошлый год бренд начал с 6-й позиции на рынке с результатом 5,8%, но ближе к концу года Medoff удалось ворваться в тройку лидеров.
«Росту продаж способствовала активная маркетинговая политика с начала весны 2015 года: мы провели ряд масштабных медиа-кампаний в СМИ, а также расширили сотрудничество с точками продаж в западных областях Украины», - комментирует директор по маркетингу «Истерн Беверидж Трейтинг» Сергей Колесниченко.
ТМ Medoff принадлежит украинской компании «Истерн Беверидж Трейдинг», экспортируется в 35 стран Европы, Азии и стран СНГ, завоевал более 20 наград на украинских и международных дегустационных конкурсах.
Напомним, по данным Государственной службы статистики, производство водки в Украине в 2015 году составило 18,6 млн. декалитров.