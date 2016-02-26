Medoff вошел в тройку лидеров по продажам!

Примечательно, что прошлый год бренд начал с 6-й позиции на рынке с результатом 5,8%, но ближе к концу года Medoff удалось ворваться в тройку лидеров.

«Росту продаж способствовала активная маркетинговая политика с начала весны 2015 года: мы провели ряд масштабных медиа-кампаний в СМИ, а также расширили сотрудничество с точками продаж в западных областях Украины», - комментирует директор по маркетингу «Истерн Беверидж Трейтинг» Сергей Колесниченко.

ТМ Medoff принадлежит украинской компании «Истерн Беверидж Трейдинг», экспортируется в 35 стран Европы, Азии и стран СНГ, завоевал более 20 наград на украинских и международных дегустационных конкурсах.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, производство водки в Украине в 2015 году составило 18,6 млн. декалитров.