"Зоря"-"Машпроект" опровергла информацию о поставках турбин для фрегата ВМФ России в 2015 году

Николаевское госпредприятие "Зоря"-"Машпроект", разработчик и производитель газотурбинного оборудования, опровергло информацию Стокгольмского международного института исследования мира (SIPRI) о поставках в 2015 году двух газовых турбин ДС-71 и двух ДТ-59 для боевого корабля ВМФ России "Адмирал Григорович".

Об этом говорится в заявлении компании, предоставленном УНИАН.

"Сообщаем, что в феврале 2012 года с российским заказчиком "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" был заключен контракт на поставку 3-х агрегатов М7Н, в состав которых входят указанные газовые турбины. Поставка первых двух агрегатов была выполнена в 2013 году. Последняя поставка согласно этому контракту состоялась в феврале 2014 года. Один из этих агрегатов был установлен на корабле «Адмирал Григорович»", - говорится в сообщении.

Как отметили представители предприятия, появление данной информации скорее всего связано с публикацией в СМИ информации о введении в 2015 году в состав ВМФ РФ фрегата «Адмирал Григорович», который был оснащен газотурбинными двигателями производства "Зоря" - "Машпроект" еще в 2013 году.

По информации предприятия, в октябре 2012 года с тем же заказчиком был подписан еще один контракт на поставку аналогичной продукции, а выполнение контракта было запланировано с декабря 2014 года по декабрь 2015 года. Но в связи с военной агрессией России в Крыму и на востоке Украины и запретом на экспорт товаров военного назначения в РФ данный контракт был остановлен.

"В связи с этим работы по заказу были прекращены. Газовые турбины ДС-71 и ДТ-59 первого агрегата на тот момент были выпущены предприятием, но стендовых испытаний проведено уже не было. Все оборудование было законсервировано и отправлено в склад продукции на хранение, - говорится в сообщении. - Заказчик был проинформирован о невозможности дальнейшего выполнения условий контракта в связи с форс-мажорными обстоятельствами".

Кроме того, в комментарии УНИАН представители предприятия отметили, что готовы обратится в SIPRI для опровержения данной информации.

Как сообщал УНИАН, согласно аналитическим материалам Стокгольмского международного института исследования мира (SIPRI), в 2015 году Украина поставила две газовые турбины ДС-71 и две ДТ-59, которые производятся на предприятии «Зоря»-«Машпроект», для многоцелевого сторожевого корабля дальней морской зоны ВМФ России "Адмирал Григорович". По информации SIPRI, всего в 2010 году было заказано по 6 турбин каждого типа.

Кроме того, в 2015 году Украина продолжила поставки комплектующих для транспортных самолетов Ан-148, которые начались еще в 2013 году. Ранее информация о том, что украинское госпредприятие "Антонов" сотрудничает в этом проекте с российским предприятием "Воронежское самолетостроительное общество", появилась от Минобороны России и позже была подтверждена представителями оборонного концерна "Укроборонпром", в состав которого входит "Антонов".

Всего, по данным SIPRI, Украина в прошлом году экспортировала в Россию товаров военного назначения на 72 млн долл. Общий экспорт оружия Украины в разные страны в прошлом году составил 323 млн долл., что в два раза меньше, чем в 2014 году.

В 2014 году, после аннексии Крыма российскими войсками, украинское правительство полностью приостановило отгрузки в Россию товаров военного назначения, а 16 июня того же года президент страны Петр Порошенко запретил любое сотрудничество с РФ в сфере военно-промышленного комплекса.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Зоря"-"Машпроект" (г. Николаев) - известный в мире разработчик и производитель газотурбинного оборудования, монополист на рынке СНГ в сфере разработки и производства газовых турбин для кораблей военного флота. Оснащает газоперекачивающим оборудованием магистральные газопроводы, а также разрабатывает и поставляет газотурбогенераторы для нужд энергетики. Почти вся продукция предприятия экспортируется. Крупнейшие партнеры - РФ, Индия, КНР, страны Ближнего Востока.