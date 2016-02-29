В Китае уволят почти 2 миллиона рабочих из-за падения производства

Около 1,8 миллионов рабочих будут вынуждены покинуть свои рабочие места в Китае в рамках реализации программы по сокращению избыточных мощностей в промышленности, сообщает Прайм со ссылкой на заявление министра трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР Иня Вэйминя.

"В настоящий момент добыча угля и сталелитейная промышленность являются первыми, где будут сокращаться избыточные производственные мощности, по первоначальным прогнозам по этим отраслям, в угольной промышленности будут сокращены 1,3 миллиона человек, в сталелитейной - 500 тысяч, в общей сложности это затронет 1,8 миллионов рабочих", - сказал Инь Вэйминь.

Ранее замминистра промышленности и информатизации КНР Фан Фэй заявил, что власти Китая создадут специальный фонд в размере 100 миллиардов юаней (15,3 миллиарда долларов), основная часть средств из которого пойдет на помощь сотрудникам, которые пострадают при сокращении мощностей в тяжелой промышленности. По его словам, фонд будет в основном использоваться, чтобы решить проблему с трудоустройством тех сотрудников, чье производство будет сокращено. Предполагается, что средства будут выделены на период двух лет.

В январе экономическое издание "Цзинцзи цанькао бао" со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что центральные финансовые органы КНР планируют тратить ежегодно около 100 миллиардов юаней (15,1 миллиардов долларов) на сокращение мощностей в тяжелой промышленности страны.

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Сообщалось, что власти планируют сокращать промышленные мощности в таких отраслях, как металлургия и угольная промышленность. Ориентировочное время сокращения мощностей, как сообщил тогда изданию источник, должно составить 4-5 лет. "Цзинцзи цанькао бао" также писало, что средства будут выделяться, в основном, для выплаты сотрудникам, которых будут увольнять с их рабочих мест.

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В конце января Госсовет КНР заявил, что Китай сократит объемы производства в сталелитейной и угольной промышленности в рамках проводимых структурных реформ экономики по сокращению промышленного производства.