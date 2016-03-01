В России ускоряется падение деловой активности в производственном секторе

Замедление деловой активности в производственном секторе экономики РФ усилилось в феврале 2016 года на фоне сокращения экспортных заказов наиболее быстрыми темпами за последние 19 месяцев, передает Reuters со ссылкой на результаты опроса, проведенного Markit.

Так, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в феврале сократился до 49,3 пункта с 49,8 в январе. Значение индекса ниже 50 пунктов указывает на замедление деловой активности, выше - на рост.

Читайте такжеУ Путина раздули антикризисный план до более $11 миллиардов, но денег на все не нашли"К сожалению производителей, результаты опроса почти не принесли воодушевляющих новостей", - сказал экономист Markit Сэмьюэл Агасс.

"На фоне падения цен на нефть и нестабильности курса рубля, выступающих факторами беспокойства, ближайшие месяцы обещают быть трудными для производственного сектора", - отметил эксперт.