В Украине выросло производство стали

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

По данным объединения, производство общего металлопроката за указанный период выросло на 11% - до 3,404 млн тонн, выплавка чугуна увеличилась на 21% – до 3,805 млн тонн.

Объем производства кокса вырос на 31% - до 2,152 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2015 г. производство стали сократилось по сравнению с 2014 г. на 16% - до 22,935 млн тонн, производство общего металлопроката также сократилось на 16% - до 20,02 млн тонн, выплавка чугуна уменьшилась на 12% – до 21,88 млн тонн. Объем производства кокса за 2015 г. уменьшился на 16% - до 11,61 млн тонн.

В то же время, в Украине, по оперативным данным, в январе-феврале производство стальных труб сократилось на 24%, или на 34 тыс. тонн, по сравнению с январем-февралем 2015 г. — до 107 тыс. тонн.

Среднесуточное производство труб за 2 месяца составило 1,8 тыс. тонн, в феврале – 1,9 тыс. тонн. В 2015 г. этот показатель составил 2,3 тыс. тонн стальных труб.

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Как сообщал УНИАН, в Украине в 2015 г. производство стальных труб сократилось на 40% или на 527 тыс. тонн по сравнению с 2014 г. — до 852 тыс. тонн.