Турецкая компания Vestel закрывает завод в России

Турецкая компания Vestel, которая специализируется на выпуске бытовой техники, закрывает свой завод в городе Александров Владимирской области РФ, заявил гендиректор компании Туран Эрдоган, передает РИА Новости.

"Наше решение (о закрытии завода) не связано с кризисом из-за самолета. Этот шаг стал следствием экономического кризиса в России. Мы увезем наше оборудование. Существует несколько альтернативных вариантов — открыть новое предприятие в другой стране или Турции", — цитирует Эрдогана газета Milliyet.

Завод "Вестел-CНГ" в Александрове был введен в эксплуатацию в 2003 году, суммарные инвестиции составили 40 миллионов долларов. В 2013 году мощности по выпуску ЖК-телевизоров составляли 1 миллион единиц, стиральных машин — 350 тысяч, холодильников — 500 тысяч. На предприятии было занято более 1200 человек, работавших на производственной площадке в Александрове и в офисе продаж и маркетинга в Москве.

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Напомним, отношения России и Турции переживают кризис после того, как 24 ноября 2015 года турецкий истребитель F-16 сбил российский бомбардировщик Су-24. Президент России Владимир Путин назвал это "ударом в спину" со стороны пособников террористов и подписал указ о мерах по обеспечению нацбезопасности и специальных экономических мерах в отношении Турции.