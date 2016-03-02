США вводят пошлины на сталь из России и еще шести стран

Министерство торговли США объявило о введении на следующей неделе предварительных пошлин на импорт холоднокатаной стали, размер которых достигает 266%, пишет Bloomberg.

Сдерживающие меры распространены на продукцию семи стран: Китая, Бразилии, Индии, Южной Кореи, Японии, Великобритании и России. Американские власти обвинили производителей этих стран в демпинге.

Размер пошлин разный для разных производителей. Максимальная пошлина — 266% налагается на китайскую продукцию, для бразильских производителей она установлена на уровне 39%, южнокорейских – 6,9%.

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По данным РБК, пошлина для российских производителей составит ​для продукции НЛМК 16,89%, «Северстали» – 12,62%, других российских производителей -– 14,76%.

Указанная величина пошлин является предварительной, ее окончательный размер пошлин должен быть подтвержден позже, летом 2016 года. До этого момента пошлины, взимаемые с поставщиков, будут зачисляться американской таможней на депозит.

С просьбой ввести антидемпинговые пошлины на холоднокатаную сталь в федеральное правительство обратились американские производители. Они заявили, что несут потери демпинговых цен иностранных производителей. В то же время агентство приводит данные US Census Bureau, по которым импорт США холоднокатаной стали снизился в прошлом году на 9,4%, до 2,43 млн т.

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Ранее в феврале власти ЕС ввели на полгода предварительные антидемпинговые пошлины на ввоз холоднокатаного проката из России и Китая.