"Азовсталь" Ахметова завершила год с убытком 1,8 миллиарда гривень

Металлургический комбинат «Азовсталь» (Мариуполь, Донецкая обл.), входящий в горно-металлургическую группу «Метинвест», в 2015 году получил 1,760 млрд грн убытка, тогда как 2014 год предприятие завершило с прибылью в 916 млн грн.

Об этом генеральный директор комбината Энвер Цкитишвили сообщил в комментарии корпоративной газете «Ильичевец».

«Рентабельность комбината, к сожалению, не блещет показателями, мы закрыли 2015 год с убытками 1,760 млрд грн», - сказал Цкитишвили.

Он также сообщил, что сейчас предприятие работает в режиме сокращений и экономии, при этом государство, по его словам, совершенно не прилагает усилий для поддержки отрасли.

Как сообщал УНИАН, «Азовсталь» в 2014 году получила 915,9 млн грн чистой прибыли, тогда как 2013 год предприятие завершило с убытком 2,513 млрд грн.

Справка УНИАН. Металлургический комбинат «Азовсталь» - современное высокотехнологичное предприятие, производящее широкий спектр металлопродукции: слябы, сортовой и фасонный прокат, рельсы железнодорожные, рельсовые скрепления, квадратную заготовку, толстый лист, продукцию из металлургических шлаков.

Читайте такжеАМК просят проверить "Метинвест" Ахметова на монополизм

Производственные мощности комбината позволяют производить в год более 5,5 млн тонн чугуна, более 6,4 млн тонн стали, в том числе 4,4 млн тонн конвертерной, более 4,4 млн тонн проката. Проектные мощности по производству рельсовых скреплений составляют 285 тыс. тонн в год, помольных шаров - 170 тыс. тонн в год.

«Метинвест» - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителей железорудного сырья и стали.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа «Смарт-холдинг» Вадима Новинского (23,76%).