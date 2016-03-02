Украинские предприятия могут получить доступ к проектам NASA

Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) намерено в мае этого года подписать договор с американскими компаниями, работающими в проектах NASA, который позволит расширить возможности привлечения украинских предприятий и научно-исследовательских институтов к совместным проектам на рынке космических услуг США.

Согласно сообщению космического агентства, соответствующая договоренность была достигнута в ходе встречи руководства ГКАУ и представителей американских компаний, которая состоялась 1 марта в Киеве.

"Целью встречи было ознакомление руководства ГКАУ с деятельностью и продукцией предприятий космической отрасли США, поиск перспективных направлений для сотрудничества между предприятиями Украины и США. Стороны договорились о подписании совместного документа с целью расширения возможностей привлечения украинских компаний, учреждений, научно-исследовательских институтов и университетов к совместным проектам на рынке космических услуг с США в рамках сотрудничества с фондом CRDF Global", - говорится в сообщении.

Подписание договора планируется осуществить во время рабочего визита руководства ГКАУ в США в конце мая этого года.

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Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года состоялся первый официальный визит представителей Национального космического агентства США (NASA) в Украину, в рамках которого стороны провели переговоры о перспективах реализации совместных проектов в космической отрасли.