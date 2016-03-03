В Минэкономразвития объяснили причины падения промпроизводства в январе

Падение промышленного производства Украины на 1,7% в январе обусловлено низкими показателями внешней торговли из-за ограничений со стороны России, а также падением мировых цен на сырьевую продукцию.

Соответствующая оценка содержится в аналитическом материале, опубликованном на сайте Министерства экономического развития и торговли.

В частности, доля украинской промышленной продукции, реализованной за границей, в январе 2016 года составила 36,1% от объема производства против 40% годом ранее.

При этом, по оценкам Минэкономразвития, действие негативных факторов частично нивелировало улучшение потребительских настроений, уменьшение ставки единого социального взноса и отмена авансовой оплаты налога на прибыль.

Позитивные тенденции в январе были отмечены в поставках электроэнергии (рост на 2,2%), производстве кокса и продуктов нефтепереработки (рост на 5,2%), пищевой промышленности (замедление падения до 2,2%) и химической отрасли (замедление падения до 7,8%).

В то же время, металлургический комплекс продемонстрировал углубление падения до 2,8%.

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Как сообщал УНИАН, спад промышленного производства в Украине в январе 2016 года по сравнению с январем 2015 года замедлился до 1,7% с 2,1%, зафиксированных месяцем ранее (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года).

По информации Госстата, рост производства в январе 2016 года по сравнению с январем 2015 года зафиксирован только в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 5,2%, производстве электрического оборудования – на 4,7%, производстве мебели и другой продукции – на 4,4%, поставке электроэнергии, газа и пара – на 2,2%.

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Рост производства по сравнению с предыдущим месяцем в январе зафиксирован только в поставке электроэнергии, газа и пара – на 8%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 2,9%.

Наибольшее падение производства в январе 2016 года по сравнению с январем 2015 года зафиксировано в производстве компьютеров, электрической и оптической продукции – на 20,1%, деревообрабатывающей промышленности – на 8,3%, химической промышленности – на 7,5%, фармацевтике – на 7,3%.