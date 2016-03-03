Украинским военным отгрузили первую партию крупнокалиберных минометов "Молот"

Киевский оружейный завод "Маяк", входящий в состав госконцерна "Укроборонпром", отгрузил украинским военным первую партию отечественных минометов калибра 120-мм "Молот", говорится в сообщении концерна.

"Завод "Маяк" отгрузил первую партию минометов 120-го калибра М120-15 "Молот" украинским военным. Техника отечественного производства передана для обеспечения нужд Министерства обороны Украины", - сообщили представители концерна, не уточнив количество переданных минометов.

В концерне также отметили, что в ходе испытаний, которые завершились в прошлом месяце, миномет получил высокую оценку от военных.

"Новый миномет собрал много положительных отзывов от военных и технических специалистов. Теперь он сможет показать свои мощные возможности в условиях реальных боевых действий. Завод "Маяк" готов полностью удовлетворить потребности армии в этом оружии", - цитирует пресс-служба слова директор завода "Маяк" Александра Перегудова.

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Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года концерн "Укроборонпром" представил ряд разработок завода "Маяк". В частности, завод презентовал отечественную крупнокалиберную снайперскую винтовку калибра 12,7 мм и новую портативную винтовку "Гопак" калибра 7,62 мм. Кроме того, на предприятии был также разработан 120-мм миномет "Молот" и танковый пулемет КТ-7,62, с увеличенной скорострельностью и прицельной дальностью.

Справка УНИАН. Завод "Маяк" входит в госконцерн "Укроборонпром" и изготавливает стрелковое оружие и его составляющие компоненты, а также модернизирует и ремонтирует военную технику. Кроме того, завод специализируется на изготовлении аппаратуры магнитофонной записи широкого профиля как бытового, так и производственного назначения. 100% акций завода принадлежат государству и находятся в управлении Фонда госимущества Украины. По итогам первого полугодия 2015 года "Маяк" сократил чистую прибыль на 12% - до 440 тыс. грн.