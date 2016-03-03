Минобороны, "Укроборонпром" и КПИ договорились сотрудничать в разработке вооружения

Соответствующий документ подписали в четверг, 3 марта, министр обороны Степан Полторак, гендиректор "Укроборонпрома" Роман Романов и ректор КПИ Михаил Згуровский.

Перед подписанием разработчики КПИ представили высшему военному руководству свои наработки в космической сфере, сфере кибербезопасности, а также представили образцы стрелкового вооружения и современные средства защиты личного состава и техники.

По словам Полторака, подписание этого меморандума позволит перейти от конструкторских разработок к производству практических образцов с их последующим военным испытанием. Он также отметил, что в этом году в бюджете Минобороны на научно-исследовательские работы было выделено более 600 миллионов гривень, что в 4 раза превышает прошлогодний показатель.

"Без научного сопровождения реформирование Вооруженных сил проводить невозможно. Сегодня мы начали серьезную работу по внедрению новых разработок", - добавил министр.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов после презентации отметил, что украинская армия нуждается в современном и мощном вооружении для борьбы с агрессором.

"Мы ставим задачу разработать новейшее, мощное оружие, которое защитит жизни наших граждан. Стране нужно новое современное оружие, которое защитит Украину от агрессора, остановит и при необходимости уничтожит его", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, согласно бюджету Украины на 2016 год, финансирование оборонного сектора страны составляет более 110 миллиардов гривень. В частности, бюджеты Минобороны и МВД были увеличены на 21% - до 55,6 миллиардов и 40,8 миллиардов гривень соответственно.