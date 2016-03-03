Кабмин упростил получение спецразрешений на пользования недрами

18:46, 03 марта 2016
Промышленность
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Одним из изменений в существующие нормы Кабмин также ужесточил требования для получения спецразрешений без проведения аукциона. 

Надра Украины

Кабинет министров упростил получение специальных разрешений на пользование недрами, устранив излишнее регулирование и сократив количество необходимых согласований. 

Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующее решение было принято 2 марта на заседании Кабмина. 

Главной целью решения правительства, как отмечается в сообщении, является исключение из норм получения спецразрешений непрозрачных или неравных правила для субъектов хозяйствования.

Одним из изменений в существующие нормы Кабмин ужесточил требования для получения спецразрешений без проведения аукциона. 

Как сообщал УНИАН, в январе 2016 года Верховная Рада отклонила законопроект, упрощающий условия заключения договоров о добыче нефти и газа, согласно которым государственные и частные компании разделяют добытую продукцию.

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