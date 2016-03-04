Президент Зимбабве объявил о национализации алмазной отрасли

Президент Зимбабве Роберт Мугабе заявил, что вся добыча алмазов в стране должна быть поставлена под контроль государства, передает Reuters.

Он отметил, что существующие добытчики грабят богатства Зимбабве, поэтому государство должно иметь монополию на алмазы.

«Отныне государство будет владеть всеми алмазами страны», — заявил Мугабе в эфире местного телеканала ZBC TV.

Отмечается, что Зимбабве является восьмым в мире производителем алмазов.

Ранее сообщалось, что президент Зимбабве Роберт Мугабе потратил $1 млн на празднование своего 92-го дня рождения.