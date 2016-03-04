Реализация промпродукции в январе выросла почти на 26%

Объем реализации промышленной продукции в Украине в январе 2016 года составил 119,7 миллиарда гривень, что на 24,667 миллиарда гривень, или на 25,9%, больше объема за январь 2015 года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, объем реализации промпродукции в перерабатывающей промышленности, на которую в январе 2016 года пришлось 53,6% всего объема реализации, составил 64,228 миллиарда гривень.

В добывающей промышленности и разработке карьеров (11,7% общего объема) реализация составила 13,971 миллиарда гривень.

Объем реализации в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха (33,6% общего объема) составил 40,216 миллиарда гривень.

Наибольший объем реализованной продукции в январе пришелся на Днепропетровскую область – 20,332 миллиарда гривень, Донецкую область – 12,946 миллиарда гривень и город Киев – 11,625 миллиардла гривень.

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Как сообщал УНИАН, объем реализации промышленной продукции в Украине в 2015 году составил 1,5 триллиона гривень, что на 304,926 миллиарда гривень, или на 25,5%, больше показателя за 2014 год на уровне 1,119 триллиона гривень.