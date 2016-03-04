Украинским предприятиям не хватает металлолома - сбор с начала года сократился вдвое
Дефицит сырья на внутреннем рынке составил 23% от расчетной потребности металлургов.
Заготовка металлолома в Украине в январе-феврале текущего года сократилась на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 344 тысячи тонн, сообщает пресс-служба трубно-колесной компании "Интерпайп" со ссылкой на данные отраслевого объединения "Металлургпром".
Также сообщается, что данный показатель на 53% меньше, чем за январь-февраль 2014 года.
"По итогам двух месяцев установлен десятилетний антирекорд... Причиной нехватки сырья является снижение ломосбора в стране", - отмечают в компании.
Согласно сообщению, заготовка лома черных металлов в феврале составила 181 тысячу тонн. Дефицит сырья на внутреннем рынке составил 53 тысячи тонн или 23% от расчетной потребности металлургов в 234 тысячи тонн.
С учетом фактических данных января-февраля в "Интерпайпе" скорректировали прогноз заготовки металлолома на текущий год до уровня 2,6 – 2,9 миллиона тонн.
"Озвученный в январе прогноз в 3,6 – 3,9 миллиона тонн пока не подтверждается фактическими данными", - подчеркнули в компании.
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Как сообщал УНИАН, в "Интерпайпе" считают, что 2016 год для украинских металлургов пройдет под знаком острого дефицита металлолома. Ключевым фактором нехватки сырья станет снижение заготовки на фоне растущего экспорта.
Справка УНИАН. "Интерпайп" – компания, которая входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб и является третьим по величине производителем цельнокатанных железнодорожных колес в мире.
В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод", "Интерпайп Новомосковский трубный завод", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь".
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Ломозаготовительная сеть "Интерпайп" включает 11 оптовых площадок, расположенных в семи областях: Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Винницкой, Одесской и в Киеве. Поставщиками площадок являются юридические лица – ломообразующие предприятия и региональные трейдеры.
Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.