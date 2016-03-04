Украинским предприятиям не хватает металлолома - сбор с начала года сократился вдвое

Заготовка металлолома в Украине в январе-феврале текущего года сократилась на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 344 тысячи тонн, сообщает пресс-служба трубно-колесной компании "Интерпайп" со ссылкой на данные отраслевого объединения "Металлургпром".

Также сообщается, что данный показатель на 53% меньше, чем за январь-февраль 2014 года.

"По итогам двух месяцев установлен десятилетний антирекорд... Причиной нехватки сырья является снижение ломосбора в стране", - отмечают в компании.

Согласно сообщению, заготовка лома черных металлов в феврале составила 181 тысячу тонн. Дефицит сырья на внутреннем рынке составил 53 тысячи тонн или 23% от расчетной потребности металлургов в 234 тысячи тонн.

С учетом фактических данных января-февраля в "Интерпайпе" скорректировали прогноз заготовки металлолома на текущий год до уровня 2,6 – 2,9 миллиона тонн.

"Озвученный в январе прогноз в 3,6 – 3,9 миллиона тонн пока не подтверждается фактическими данными", - подчеркнули в компании.

Читайте такжеЗаготовка лома в Украине сократилась до нового антирекорда

Как сообщал УНИАН, в "Интерпайпе" считают, что 2016 год для украинских металлургов пройдет под знаком острого дефицита металлолома. Ключевым фактором нехватки сырья станет снижение заготовки на фоне растущего экспорта.

Справка УНИАН. "Интерпайп" – компания, которая входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб и является третьим по величине производителем цельнокатанных железнодорожных колес в мире.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод", "Интерпайп Новомосковский трубный завод", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь".

Читайте такжеВ Украине могут повысить пошлины на экспорт металлолома

Ломозаготовительная сеть "Интерпайп" включает 11 оптовых площадок, расположенных в семи областях: Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Винницкой, Одесской и в Киеве. Поставщиками площадок являются юридические лица – ломообразующие предприятия и региональные трейдеры.

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.