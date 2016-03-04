В Россию вывезено оборудование более 20 промышленных гигантов Донбасса - разведка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

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По его словам, управление фиксирует целенаправленную деятельность России на разрушение экономической инфраструктуры на востоке Украины.

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«Установлено, что с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей полностью или частично вывезено оборудование более 20 предприятий, среди которых государственная компания «Топаз», Луганский патронный завод, Луганский машиностроительный завод, Харцызский машиностроительный завод и другие... Кроме того, оборудование 13 предприятий полностью или частично разграблено, а опорные металлические конструкции вырезаются на металлолом», - подчеркнул он.