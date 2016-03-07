Украинские десантники получили новейшие образцы противотанковых ракетных комплексов (фото)

Об этом сообщает пресс-центр Генштаба.

"Данные образцы предназначены для поражения танков и других бронированных целей, в том числе оснащенных современными средствами динамической защиты. Кроме того, они могут поражать "зависшие" вертолеты. Комплекс оснащен полуавтоматической системой наведения по лазерному лучу. Также возможно дистанционное управление ракетой по телевизионному каналу с закрытой позиции", - сказано в сообщении.

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Для умелого пользования данного вооружения с воинами-десантниками проводятся теоретические и практические занятия по специальной подготовке. Лишь после того, как военнослужащий успешно сдает зачеты, он считается таким, который получил достаточную индивидуальную способность к выполнению боевых задач по назначению.

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Новейшее вооружение выпускают предприятия Государственного концерна "Укроборонпрома".

Как сообщал УНИАН, украинские ученые разработали мощный боевой беспилотник, который практически невозможно уничтожить с земли.