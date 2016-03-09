Набсовет Харьковского тракторного завода сменил гендиректора

Наблюдательный совет Харьковского тракторного завода уволил генерального директора предприятия Владислава Губина, назначив вместо него Андрея Коваля.

Согласно сообщению на сайте предприятия, Коваль вступит в должность с 10 марта 2016 года.

Сообщается, что Губин руководил предприятием с 2013 года и под его руководством заводу удалось добиться значительных успехов. В свою очередь Коваль уже занимал должность генерального директора ХТЗ в 2006-2007 годах.

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Как сообщал УНИАН, ранее Губин сообщил, что ожидаемая прибыль Харьковского тракторного завода по итогам 2015 года сократится более чем в 11 раз - до 40 миллионов гривень с 450 миллионов гривень за 2014 год. Кроме того, по его словам, производство тракторов на ХТЗ по итогам 2015 года составит 1,6 тысячи штук против 1,5 тысячи штук в 2014 году. Согласно планам на 2016 год, завод увеличит производство тракторов до 2,5 тысячи. штук.

Справка УНИАН. ПАО "Харьковский тракторный завод" специализируется на выпуске колесных и гусеничных тракторов общего назначения, пахотно-пропашных и тракторов малой мощности.