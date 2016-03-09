Набсовет Харьковского тракторного завода сменил гендиректора
Набсовет предприятия уволил с должности гендиректора Владислава Губина, назначив вместо него Андрея Коваля.
Наблюдательный совет Харьковского тракторного завода уволил генерального директора предприятия Владислава Губина, назначив вместо него Андрея Коваля.
Согласно сообщению на сайте предприятия, Коваль вступит в должность с 10 марта 2016 года.
Сообщается, что Губин руководил предприятием с 2013 года и под его руководством заводу удалось добиться значительных успехов. В свою очередь Коваль уже занимал должность генерального директора ХТЗ в 2006-2007 годах.
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Как сообщал УНИАН, ранее Губин сообщил, что ожидаемая прибыль Харьковского тракторного завода по итогам 2015 года сократится более чем в 11 раз - до 40 миллионов гривень с 450 миллионов гривень за 2014 год. Кроме того, по его словам, производство тракторов на ХТЗ по итогам 2015 года составит 1,6 тысячи штук против 1,5 тысячи штук в 2014 году. Согласно планам на 2016 год, завод увеличит производство тракторов до 2,5 тысячи. штук.
Справка УНИАН. ПАО "Харьковский тракторный завод" специализируется на выпуске колесных и гусеничных тракторов общего назначения, пахотно-пропашных и тракторов малой мощности.