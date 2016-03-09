Промпродукция в Украине за месяц подорожала более чем на 1%

Цены производителей промышленной продукции в Украине в феврале 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем, январем 2016 года, выросли на 1,5%.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года цены производителей промпродукции в феврале выросли на 17,4%, по сравнению с декабрем 2015 года цены производителей выросли на 0,4%.

В добывающей промышленности и разработке карьеров в феврале против января цены повысились на 6,4%, в т.ч. в добыче каменного угля - на 17,2%, сырой нефти - на 7,0%, металлических руд - на 4,2%, камня, песка и глины - на 2,1%. Вместе с тем, в добыче природного газа цены снизились на 0,6%.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

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Как сообщал УНИАН, цены производителей промпродукции в Украине в 2015 году (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года) выросли на 25,4%. В декабре 2015 года по сравнению с ноябрем цены производителей промпродукции выросли на 0,3%.