Порошенко: Украина и Турция углубят сотрудничество в военной и аэрокосмической отраслях

03:39, 10 марта 2016
Промышленность
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что стержневым направлением дальнейшего взаимодействия Украины и Турции станет углубленное сотрудничество в оборонно-промышленной и аэрокосмической отраслях.

фото: УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Украинского государства сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом сегодня в Анкаре.

«В ходе переговоров мы согласились, что стержневым направлением нашего дальнейшего взаимодействия станет углубление сотрудничества в оборонно-промышленной и аэрокосмической отраслях», - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 9-10 марта находится с официальным визитом в Турецкой Республике.

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