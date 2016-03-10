Порошенко: Украина и Турция углубят сотрудничество в военной и аэрокосмической отраслях

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Украинского государства сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом сегодня в Анкаре.

«В ходе переговоров мы согласились, что стержневым направлением нашего дальнейшего взаимодействия станет углубление сотрудничества в оборонно-промышленной и аэрокосмической отраслях», - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 9-10 марта находится с официальным визитом в Турецкой Республике.