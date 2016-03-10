Порошенко: Украина и Турция углубят сотрудничество в военной и аэрокосмической отраслях
03:39, 10 марта 2016Промышленность
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что стержневым направлением дальнейшего взаимодействия Украины и Турции станет углубленное сотрудничество в оборонно-промышленной и аэрокосмической отраслях.
Украина и Турция углубят сотрудничество в военной и аэрокосмической отраслях / фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Украинского государства сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом сегодня в Анкаре.
«В ходе переговоров мы согласились, что стержневым направлением нашего дальнейшего взаимодействия станет углубление сотрудничества в оборонно-промышленной и аэрокосмической отраслях», - заявил он.
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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 9-10 марта находится с официальным визитом в Турецкой Республике.
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