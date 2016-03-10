Горнорудная Ferrexpo за год сократила прибыль в 6 раз

Швейцарская горнорудная компании Ferrexpо, контролирующая в Украине Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты, в 2015 году сократила чистую прибыль в 6 раз по сравнению с 2014 годом - до 31,5 млн долл. с 183,8 млн долл., говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже.

Также сообщается, что выручка компании в прошлом году снизилась на треть – до 961 млн долл., из-за падения цен на руду на мировом рынке, тогда как объемы продаж окатышей в натуральном выражении выросли на 1,5% – до 11,3 млн тонн.

Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам) за прошедший 2015 год сократился на 37% - до 313 млн долл. против 496 млн долл. в 2014 году.

Как отмечается в отчете компании, за 2015 год выручка от экспорта продукции сократилась по сравнению с 2014 годом на 30% - до 895,52 млн долл. Падение валютной выручки зафиксировано как на традиционных для компании рынках Австрии и Словакии, так и на растущих рынках Китая и Японии.

Текущие долговые обязательства Ferrexpо за 2015 год сократились по сравнению с 2014 годом до 203,3 млн долл. с 248,374 млн долл. Долгосрочные обязательства компании за отчетный период сократились до 0,904 млрд долл. с 1,305 млрд долл.

«Ferrexpo является одним из самых низкозатратных производителей окатышей в мире, что позволят компании оставаться прибыльной в условиях текущего падения цен», - отмечается в отчете компании.

Компания сообщила, что продолжает сокращать свои денежные затраты на производство тонны продукции из-за девальвации гривни и повышения эффективности операционной деятельности. Так, в декабре 2015 года себестоимость производства тонны продукции составила 26,4 долл., а в феврале 2016 года уже 24,3 долл. за тонну. При том, что стоимость тонны железной руды на рыке в декабре 2015 года составила 38,5 долл., а по состоянию на 8 марта 2016 года – 62 долл. за тонну.

Как сообщал УНИАН, Ferrexpo в 2014 году сократила чистую прибыль на треть – до 183,8 млн долл. против 263,8 млн долл. годом ранее.

Справка УНИАН. Зарегистрированная в Швейцарии компания Ferrexpo AG является крупнейшим в СНГ производителем и экспортером сырья для металлургической промышленности. Основными потребителями выпускаемой компанией продукции являются металлургические комбинаты Европы, Китая, Индии, Японии и других стран.

Акции Ferrexpo, крупнейшим акционером которой является украинский бизнесмен Константин Жеваго, котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.