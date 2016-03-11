ДТЭК Ахметова продолжает переговоры c кредиторами о реструктуризации задолженности

Крупнейший в Украине частный энергохолдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова продолжает переговоры с иностранными кредиторами о реструктуризации задолженности, говорится в сообщении компании.

«Компания находится в постоянном диалоге с держателями еврооблигаций и банками-кредиторами. Надеемся завершить переговорный процесс в 2016 году», - цитирует пресс-служба руководителя департамента по корпоративным финансам ДТЭК Дмитрия Федотова.

В ДТЭК напомнили, что в первом полугодии 2015 года компания провела обмен еврооблигаций в размере 200 млн долл. на новые бумаги на сумму 160 млн долл. со сроком погашения в марте 2018 года. Во втором полугодии 2015 года с целью организации процесса реструктуризации долговых обязательств компания наняла финансового советника компании Rothschild и юридического консультанта компании Latham & Watkins.

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Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 11 марта 2016 года снизило рейтинг ДТЭК до дефолтного уровня «RD» с «С» в связи с вероятной просрочкой ряда платежей по банковским кредитам и невыплатой банковских долгов.

ДТЭК в 2010 году выпустил еврооблигации на 500 млн долл. с погашением в 2015 году. Затем, в конце марта 2013 года, ДТЭК провел рефинансирование до 60% своих еврооблигаций, разместив через свою «дочку» DTEK Finance PLC пятилетние евробонды на 600 млн долл. с погашением в апреле 2018 года