Путин рассказал о срыве ряда контрактов по гособоронзаказу

В России в 2015 году было частично сорвано исполнение контрактов по гособоронзаказу. Об этом в пятницу, 11 марта, рассказал президент страны Владимир Путин, передает ТАСС.

«Хочу подчеркнуть, что работа над заказами для армии и флота — это не только огромное доверие, это, прежде всего, огромная ответственность. Вынужден в этой связи отметить, что исполнение ряда контрактов затянулось, а некоторые по сути были сорваны», — сказал Путин.

Он добавил, что каждый случай срыва поставок будут разбирать отдельно.

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Российская армия в 2015 году получила более четырех тысяч образцов вооружений и военной техники. Среди них 152 зенитно-ракетных комплекса, 96 самолетов и более 400 единиц артиллерийского и бронетанкового вооружения.

В феврале Путин говорил, что в 2015 году Россия выполнила гособоронзаказ на 97%, в 2014 году — на 96%.