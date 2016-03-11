Одесский авиазавод в этом году планирует начать производство запчастей к вертолету Ми-8

Государственное предприятие "Одесский авиационный завод", входящее в состав госконцерна "Укроборонпром", в текущем году в рамках реализации программы импортозамещения планирует начать устанавливать на военно-транспортные вертолеты Ми-8 мягкие топливные баки собственного производства.

Согласно сообщению пресс-службы госконцерна, завершившиеся на днях наземные и летные испытания мягких топливных баков показали положительные результаты.

«После уточнения и корректировки отдельных вопросов командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины примет решение по налаживанию серийного выпуска мягких топливных баков», - отметили в пресс-службе.

По оценке специалистов, Одесский авиационный завод сможет начать производственный процесс уже в этом году.

В пресс-службе подчеркнули, что, учитывая трудоемкость и технологические особенности таких работ, поначалу предприятие будет производить около 16 баков в год.

В пресс-службе напомнили, что «Укроборонпром» уже подписал 13 меморандумов о сотрудничестве с областными госадминистрациями и Киевом для ускорения выполнения программы импортозамещения.

Так, запуск серийного производства бронетранспортеров «Дозор» состоялся в рекордно короткие сроки благодаря кооперации сорока предприятий Львовской области.

Кроме того, Житомирский бронетанковый завод включил в производственный цикл 67 предприятий, которые по итогам 9 месяцев 2015 года заработали 18 млн грн.

Читайте такжеМинобороны, "Укроборонпром" и КПИ договорились сотрудничать в разработке вооружения

Как сообщал УНИАН, согласно госбюджету Украины на 2016 год, финансирование оборонного сектора страны составляет более 110 млрд грн. В частности, бюджеты Минобороны и МВД были увеличены на 21% - до 55,6 млрд грн и 40,8 млрд грн соответственно.

Одесский авиационный завод - одно из старейших авиационных предприятий, основанное в 1911 году. Завод предоставляет высококачественные услуги по ремонту авиационной техники, модернизации самолетов, их сервисному обслуживанию, а также выпускает запасные части и занимается обучением персонала.