"Надра Украины" ожидает инвестиций из Китая в проекты по добыче полезных ископаемых

Национальная акционерная компания «Надра Украины» ожидает инвесторов из Китая, которые будут направлять средства в проекты по добыче полезных ископаемых в Украине, сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, в начале марта в офисе «Надра Украины» состоялась встреча представителей правления компании с советником канцелярии по торгово-экономическим вопросам при посольстве КНР в Украине Лю Цзюнь. На встрече говорилось о возможности сотрудничества в добывающих проектах на территории Украины.

В сообщении отмечается, что представитель посольства КНР выразил заинтересованность инвестиционной средой страны и приходом на украинский рынок полезных ископаемых.

«В свою очередь, руководство правления компании заявило о готовности представить на территории Китайской Народной Республики бизнес-проекты, предусматривающие геологоразведочные и добычные работы на месторождениях нефти, газа, воды, горючих сланцах, ильменита и других ископаемых», - сообщает пресс-служба.

Украинскую сторону представляли председатель правления «Надра Украины» Ярослав Климович, заместитель председателя Максим Максименцев и директор департамента геологии и производства Владимир Марухняк.

В сообщении уточняется, что встреча имела ознакомительный характер с последующей перспективой сотрудничества.

Как сообщал УНИАН, по словам главы правления «Надра Украины» Ярослава Климовича, несмотря на сложные финансовые условия, компания продолжает работать на безубыточном уровне, а также занимается поиском средств на погашение задолженности своих дочерних предприятий.

За прошедший год «Надра Украины» заплатила в бюджет более 45 млн грн налогов и обязательных платежей. Более 8 млн грн компания направила в качестве финансовой помощи дочерним предприятиям, которые являются самостоятельными юридическими лицами.

По данным «Надра Украины», в течение 2015 года компания обеспечила дочерние предприятия дополнительными объемами работ на сумму около 5 млн грн, что стало весомой поддержкой их хозяйственной деятельности.

Как считает Климович, Украине необходимо наращивать объемы геологоразведочных работ, что позволит увеличить добычу углеводородов в стране и повысить ее энергонезависимость.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" является ведущей компанией в сфере геологоразведочных работ в Украине и владеет 20 специальными разрешениями на пользование нефтегазоносными недрами (ресурсная база которых составляет 47 млн тонн условного топлива), 120 скважинами на восстановление, 16 первоочередными участками под буровые работы на нефть и газ, 40 участками для проведения сейсмических исследований. Кроме того, разработаны 23 бизнес-проекта на перспективные участки недр.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

100% акций «Надра Украины» принадлежат государству в лице Государственной службы геологии и недр.