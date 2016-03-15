Будут ли сокращаться объемы производства инсулина в Украине?

Ситуацию прокомментировала Любовь Вишневская – председатель правления украинского предприятия по производству инсулинов «ИНДАР».

«ЧАО «ИНДАР» в текущем году не планирует снижать объемы производства препаратов инсулина, а наоборот будет их наращивать. 15 февраля 2016 года Министерство здравоохранения инициировало подписание соответствующего Меморандума о взаимопонимании с фармацевтическими производителями. Данный документ предполагает совместные действия по обеспечению населения препаратами инсулина и регулированию цен на них. «ИНДАР» вместе с другими фармацевтическими компаниями взял на себя обязательство не допустить в 2016 году сокращения объемов производства и поставок инсулина в Украину по сравнению с 2014–2015 годами».

Исходя из официальной информации, размещенной на сайте МЗУ, подписанты Меморандума также обязались обеспечивать широкую номенклатуру препаратов инсулина надлежащего качества, своевременно и в полном объеме удовлетворять спрос потребителей на эту продукцию, а также обеспечивать формирование прозрачной конкурентной среды, основанной на соблюдении норм антимонопольного законодательства Украины на внутреннем рынке.

«ЧАО «ИНДАР» готово выполнить все взятые на себя обязательства в рамках подписанного Меморандума. Сегодня качеству продукции компании доверяют пациенты и партнеры не только в Украине, но и Молдове, Казахстане, Таджикистане, Туркменистане, Грузии, ФР Бразилии, Сирийской Арабской Республике, Республике Йемен и других странах», - отметила она.

Напомним, что в конце 2015 года ЧАО «ИНДАР» было признано лучшим экспортером года в номинации «Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов среди средних предприятий». Награду и соответствующий знак Л. Вишневской лично вручил мэр Киева Виталий Кличко. Торжественная церемония состоялась на расширенном заседании Совета директоров предприятий, учреждений и организаций Киева в здании КГГА.

Компания получила право использовать знак «Лучший экспортер года» для маркировки продукции, а также в своих рекламных и презентационных материалах.

Справка: конкурс «Лучший экспортер года» проводится согласно распоряжению исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 07.08.2015 №763. Целью конкурса является повышение конкурентоспособности и развитие экспортных возможностей киевских производителей.