Привычка пониженной вредности

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Пытаясь сохранить свои прибыли и место на рынке, крупнейшие табачные корпорации обратили внимание на результаты исследований ученых из разных стран, пришедших в последние 15-20 лет к выводу, что не никотин, а продукты горения, разного рода вредные вещества, канцерогены, содержащиеся в сигаретном дыме (всего их несколько сотен) – несут основной вред здоровью от курения. С тех пор табачники работают над созданием альтернативы сигаретам, с тем, чтобы, получая в организм заветную дозу никотина, курильщик меньше вредил своему организму и не нес угрозы и дискомфорта окружающим – и, таким образом, продолжал исправно сдавать свои деньги в кассу.

Еще более десяти лет назад на рынке появились электронные сигареты, в середине двухтысячных переживавшие настоящий бум – производители их продвигали как сравнительно безопасную альтернативу традиционным сигаретам, акцентируя на том, что пар, производимый e-сигаретами, не содержит нескольких сотен опасных химических соединений-продуктов горения (что должно снижать риски для здоровья употребляющего никотин подобным образом), безвреден для окружающих, а сами электронные сигареты еще и не производят пепла и не могут стать причиной пожара.

Среди людей, волнующихся о своем здоровье, но не желающих ради него бросить курить, новинка в первые месяцы продаж стала хитом – еще и потому, что электронные сигареты поначалу можно было использовать везде, где уже были запрещены сигареты традиционные – на стадионах, в поездах, аэропортах, ресторанах и в больницах.

На фоне всеобщего воодушевления курильщиков, решивших, что теперь, даже заботясь о собственном здоровье, можно не прекращать употребление никотина, даже родился новые термин – «парение». «Я курить бросил, теперь я парю», - хвастались любители табака. Новые термин охотно подхватили доктора и медицинские специалисты, и даже глава отдела по контролю за табачными изделиями могущественной FDA (федеральное Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США) Митч Целлер заявил: «Если бы мы могли заставить всех курильщиков полностью перейти на негорючие сигареты, это было бы хорошо для общественного здоровья».

Однако, антитабачные лоббисты, организации, занимающиеся проблемами здравоохранения и законодатели не дремали – и вскоре для e-сигарет стали применяться практически те же ограничения, что и для дымящих табачных изделий. Единственным преимуществом вдыхания никотина посредством электроприборов (кроме потенциально меньшего вреда для здоровья) стало отсутствие выраженного запаха и дыма – в результате, курильщики смогли использовать электронные сигареты, например, в кинотеатрах, номерах отелей, уборных самолетов и больниц – правда, на свой страх и риск, так как, несмотря на то, что датчики дыма, установленные в подобных местах, и не срабатывали, персонал или окружающие люди могли обнаружить факт нарушения запрета на употребление прибора.

Как следствие, популярность электронных сигарет резко пошла на спад – поскольку, несмотря на ключевое отличие их употребления от традиционного курения – снижения ущерба, наносимого организму, никаких удобств в смысле возможностей получения никотина это не приносило, а удовольствие от вдыхания пара, по наблюдению курильщиков, мало напоминало опыт от вдыхания табачного дыма.

Более того, сами по себе электронные сигареты совсем не так, как обычные табачные изделия, снижали желание покурить, никотиновый голод. В результате дальнейших исследований, кстати, выяснилось, что, в отличие от вдыхания табачного дыма, когда никотин попадает непосредственно в легкие и достигает мозга в течение нескольких секунд, капли никотина в аэрозоле электронных сигарет чрезмерно крупны, и оседают на гортани, впитываясь в кровь и доставляя никотин к центральной нервной системе в течение целого получаса.

Однако, международные табачные корпорации, уловив новый тренд вложили в буквальном смысле миллиарды долларов в разработку электронных способов доставки никотина в кровь, которые обеспечивали бы курильщику ощущения, сходные с традиционным курением.

Не покурил, так надышишься

Один из таки приборов в этом году появился в продаже на украинском рынке (Украина стала 7-й после Японии, Италии, Швейцарии, России, Португалии и Румынии страной, где стартовали его продажи). Это iQOS разработки компании Philip Morris International – электронный девайс для «парения», в котором… используется табак.

Прибор состоит из зарядного устройства-футляра (чарджера, в переводе с английского – «зарядник»), напоминающего футляр для очков или смартфон, размером с мобилку, и холдера (от англ. «держатель») – трубочки размером с сигару. Собственно, холдер – это «ключик к счастью» курильщика – с его помощью «парят». Задача чарджера – заряжать компактный и легкий аккумулятор холдера. Задача холдера – обеспечивать процесс употребления никотина.

В холдер следует вставить хит-стик (англ. – «нагреваемая палочка») – визуально напоминающий сильно укороченную сигарету с фильтром компонент. В хит-стике содержится специальным образом обработанный табак, пропитанный глицерином и пропилен-гликолем. Холдер нагревает этот табак до температуры в пределах 200-300 градусов по Цельсию, в результате чего из табака выделяется никотин и пар, проходя через фильтр хит-стика этот пар охлаждается, и его вдыхает в себя курильщик.

С одной стороны, процесс вдыхания густого пара через бумажный фильтр (и само ощущения этого фильтра на губах) напоминает потребителю процесс курения простой сигареты, с другой – вся эта высокотехнологичная инженерия обеспечивает такой размер никотиновых капель, который позволяет им попадать в легкие и почти мгновенно проникать в организм – как при традиционном курении. Плюс аромат настоящего табака – в общем, ощущения от употребления iQOS практически идентичны опыту курения традиционных сигарет.

Из плюсов, как утверждает производитель, - отсутствие продуктов горения табака и бумаги в паре, канцерогенных смол, угарного и углекислого газа, вони, пепла и нулевой риск возникновения пожара, если курильщик заснет на диване с прибором в руках.

Минусы, которые заключаются в замысловатом ритуале подготовки к употреблению iQOS – нужно зарядить чарджер, затем, с его помощью, зарядить холдер, затем вставить в холдер хит-стик, подождать, пока нагревательный элемент достаточно раскалиться – должны, по идее, уберечь некурящих людей от искушения подсесть на новинку.

Кроме этого устройства, на подходе к кошелькам курильщиков и вовсе неэлектронный альтернативный способ употребления никотина из табака – хитроумные приспособления, работающие на… угле. Визуально прибор напоминает обычную сигарету, только снаружи, на кончике – таблетка из угля. Она «подкуривается», как традиционная сигарета – зажигалкой или спичками, уголь начинает тлеть, выделяя тепло. Внутри этой замысловатой «не-сигареты» - прокладка из алюминия, отделяющая табак от угля – во избежание горения, она проводит тепло. Дальше – все, к в электронных приборах – никотин из табачной смеси испаряется, и никотинозависимый человек вдыхает его в виде пара.

Здесь важно сделать ремарку, что замещение сигарет электронными приборами, сколь бы высокотехнологичными они не были, не является альтернативой отказу от курения – капля никотина, как говорит нам известная поговорка, убивает лошадь (с научной точки зрения это, правда, не совсем так), а наличие любой зависимости – это всегда хуже, чем отсутствие. Но, все же, было бы несправедливым по отношению к табачникам не добавить, что для курильщиков, которые не могут (а, как мы понимаем, на самом деле – не хотят) бросить курить, все эти процедуры и технологии могут, судя по результатам медицинских исследований, снизить вред, наносимый здоровью из-за пристрастия к табаку.

Наука на службе у слабостей

Собственно, цель данной статьи – не реклама конкретного устройства, а рассказ о том, каким образом производители сигарет подводят научный фундамент под утверждение о том, что альтернативные средства употребления никотина менее вредны для организма, чем курение обычных кальянов, папирос, сигар и сигарет.

В настоящий момент электронные приборы, позволяющие доставлять в организм никотин без огня, табачными компаниями именуются в своей внутренней документации «табачными продуктами сниженного риска», а в развитых странах официально называются «табачными продуктами модифицированного риска». В первом случае очевидно – табачники возлагают надежды на то, что их разработки позволят снизить вред, наносимый здоровью их клиентов-потребителей, а вот второе замысловатое название означает, что риски от использования, например, электронных сигарет и систем нагрева табака отличаются от рисков при курении сигарет обычных – однако, факт снижения вреда пока не доказан с медицинской точки зрения.

Вот, как раз чтобы обосновать снижение наносимого вреда здоровью человека от употребления никотиновых альтернатив традиционным папиросам, табачные компании нынче инвестируют огромные средства в лаборатории и научные центры, по своей оснащенности превосходящие исследовательские офисы многих фармакологических компаний (и, тем более, любых украинских НИИ).

В такой центр – упомянутой Philip Morris International – был, по случаю выхода на украинский рынок новой разработки, приглашен представитель УНИАН.

Чтобы привлечь ведущих мировых ученых к проекту по поиску доказательств снижения вреда от употребления никотина через электроприбор по сравнению с курением сигареты, PMI соорудили научный центр в уникальном месте – на берегу озера в швейцарском городке Невшатель. Называется он просто - Cube. Сам по себе центр, спроектированный лучшими архитекторами, и представляющий собой внешне стеклянный куб (внутри которого местами растут деревья, кусты и трава), построен таким образом, чтобы окна из кабинетов и лабораторий выходили на какой-нибудь вдохновляющий вид – озеро, горы или красивый средневековый город.

(Открытых вакансий пока в здании нет. Мы уточнили. Два раза).

Все ученые, согласившиеся на работу в Cube, заняты достаточно нетривиальным делом: они работают с паром, выходящим из электронных устройств, нагревающих табак или никотиновую жикость (и предыдущих поколений, и iQOS, и новых разработок, еще не попавших на рынок). Десятки роботов «курят» (или «парят»), «вдыхая» пар из тысяч испаряющих никотин устройств, для дальнейшего анализа этого пара. Роботы размещены в лабораториях с собственным микроклиматом – сырым, холодным, жарким – для того, чтобы проанализировать возможные отличия пара на выходе из электроприборов при их эксплуатации в разных регионах – от тайги до джунглей и пустыни. Кроме прочего, роботы «затягиваются» с разной интенсивностью, так как люди-курильщики вдыхают дым или пар тоже по-разному.

Затем этим разнообразным паром обрабатывают выращенные клетки легочной ткани человека, чтобы отслеживать влияние разнообразного никотинового пара из разных климатических зон на живой организм.

Кроме этого, отдельная категория роботов «наслаждается» системами нагрева табака и их аналогами в закрытом помещении, «выдыхая» никотиновый пар – и в отдельных лабораториях изучается воздух из этого помещения на пригодность для вдыхания некурящими людьми.

Наконец, - и это, пожалуй, главное – исследования проводятся и на живых людях. Три группы добровольцев-курильщиков – бросившие курить, продолжающие курить, заменившие курение «парением» - регулярно сдают кровь и подвергаются тщательнейшим медицинским обследованиям для выявления различий в состоянии их организма с каждым днем продолжающегося эксперимента.

Столь сложная исследовательская система нужна для того, чтобы, после финальной обработки и публикации результатов всех этих изысканий, длящихся уже не один год, табачная компания могла рассчитывать на то, что медицинское сообщество согласится с тем, что системы нагрева табака и их аналоги менее вредны для курильщиков и окружающих, при чем, настолько менее, что их можно рекомендовать курильщикам, не желающим расставаться с вредной привычкой – как более безопасную альтернативу.

Надежда для слабаков

Результаты всех этих масштабных исследований PMI публикуются по мере поступления, финальное обнародование данных планируется на 2017 год.

Однако, уже полученные данные дают возможность утверждать, что системы нагрева табака и прочие приборы для курильщиков менее вредны, чем обычные сигареты, - и было бы ханжеством не озвучить некоторые, уже доступные для публики, цифры.

Во-первых, пар из систем нагрева табака (во всяком случае, тех, что были протестированы в Cube) в разных климатических условиях одинаков, и он содержит на 90-95% меньше вредных веществ, чем дым обычных сигарет.

Во-вторых, употребление систем нагрева табака и их аналогов в помещении не влияет на качества воздуха в этом помещении – правда, тут стоит помнить о запахе, который может присутствовать в комнате, где употребляют такие устройства и продукты, - частицы, обеспечивающие запах, ничтожны в размерах и количестве, и, даже не оказывая существенного влияния на химический состав воздуха, могут вызывать неприятные ощущения у окружающих.

В-третьих, в организмах крови курильщиков, полностью бросивших курить и у перешедших на вдыхание никотина через протестированные в клинических исследованиях по заказу PMI девайсы, наблюдаются похожие позитивные изменения: одинаково, на 95%, снижаются – уже за первые сутки – уровень карбоксигемоглобина (в него превращается гемоглобин при контакте с угарным газом в легких. В отличие от гемоглобина, карбоксигемоглобин не способен к участию в процессе дыхания); в течение трех дней – количество бензола, акролеина и 1,3-бутадиена (канцерогенов, вызывающих рак).

«Мы проводим глубокое исследование метаболизма курильщиков, людей, бросивших курить, и людей, перешедших на системы нагрева табака, - говорит генеральный директор по научно-исследовательской работе Philipp Morris International Мануэль Пейтш – главный человек в Cube, врач-токсиколог. – Изучаем тысячи метаболитов, участвующих в обмене веществ в организме, изменение их количества, и влияние этих изменений на различные параметры в организме. Согласно имеющимся на текущий момент данным, употребление систем нагрева табака не оказывает влияния на метаболиты и обмен веществ в целом – кроме тех параметров, на которые воздействует никотин».

«Эти результаты весьма многообещающи, однако, я хотел бы уточнить: наши исследования все еще продолжаются и мы опубликуем выводы о снижении риска для здоровья, базируясь на всей совокупности доказательств», - тут же добавляет Пейтш.

Говоря без медицинской политкорректности, эти исследования доказывают, что употребление испаряющих никотин устройств сопоставимо с эффектом от ношения на теле никотинового пластыря – позволяет снизить или свести на нет «тягу», желание покурить.

Разумеется, здоровый человек не будет на себя клеить пластырь…

Личный опыт

Автор этих строк является курильщиком с изрядным стажем, безуспешно пытавшимся несколько раз бросить курить, и не менее безуспешно пытавшимся перейти на употребление электронных сигарет еще в 2009-м году.

В ноябре 2015-го мне, наконец, удалось отказаться от курения сигарет. Теперь я вдыхаю никотиносодержащий пар, добытый из табачных хит-стиков с помощью электронного прибора.

Первые недели использования ознаменовались жутким кашлем, характерным для матерых курильщиков, прекративших курить. В этот же период обострилось обоняние и улучшились вкусовые ощущения – вплоть до того, что мне теперь крайне неприятно находиться рядом с людьми, курящими сигареты; кроме того, несколько месяцев я ощущал неприятный запах моей прокуренной одежды, который не замечал ранее.

По статистике, часть курильщиков, перешедших на электронные сигареты, продолжают выкуривать несколько обычных сигарет в день, наряду с «парением». В моем случае это – не так: после двух дней непрерывного использования исключительно электроприбора, я попытался закурить, когда у меня случайно сел аккумулятор вдали от розеток, - и не смог. Запах сигареты и вкус горелой бумаги во рту показались мне невыносимыми, чему я был несказанно удивлен (и рад).

Дабы не выглядеть пропагандистом сигаретным альтернативам, я сознательно умолчу об изменениях в своем самочувствии после перехода в ряды «парильщиков».

Также, желающим модифицировать способ получения никотина в свой организм следует иметь в виду, что выполнение различных манипуляций с электроприборами не удобно и даже опасно – если выполнять их, например, за рулем; электроприборы боятся воды и об этом следует помнить в дождь. Как правило, качественная е-сигарета стоит недешево, да и, к примеру, пачка табачных хит-стиков стоит почти вдвое дороже пачек самых дорогих марок сигарет.

Поэтому, единственное разумное, универсальное и удобное решение для курильщика – это полный отказ от курения. И никотина вообще.

Но, если вы еще не готовы бросать, хотя бы рассмотрите альтернативы – ведь сейчас, в 21 веке, уже есть возможность, по крайней мере, частично снизить наносимый самому себе вред и избавить окружающих от мерзкой вони.

УНИАН напоминает: переход на электронные сигареты и прочие никотиносодержащие приспособления не является альтернативой полному отказу от курения. Никотин вреден для вашего здоровья и вызывает привыкание.

Михаил Ганницкий, Невшатель