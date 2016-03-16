Метпредприятия Украины в феврале сократили потребление газа на 21%

Металлургические предприятия Украины в феврале сократили потребление природного газа на 20,9%, по сравнению с январем - до 140 млн куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром.

Среднесуточное потребление газа в феврале составило 4,8 млн куб. м против 5,7 млн куб. м в январе и 5,52 млн куб. м за 2015 год.

Всего за 2 месяца металлурги потребили 319 млн куб. м природного газа, что составило 77% от объема потребления за аналогичный период 2015 г.

По данным «Металлургпрома», потребление электроэнергии в январе-феврале составило 2,1 млрд кВт/ч, что на 7% больше от объема потребления за 2 месяца 2015 г.

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Как сообщал УНИАН, метпредприятия Украины в 2015 г. уменьшили потребление газа на 19% - до 2,015 млрд куб. м, потребление электроэнергии составило 12,4 млрд кВт/ч, что на 13% меньше от объема потребления в 2014 году.