"Антонов" передаст украинским военным модернизированный самолет Ан-26 "Везунчик" (фото)

Согласно сообщению, передача самолета состоится в четверг, 17 марта.

"Теперь самолет может летать международными авиационными трассами, выполнять боевые и учебные задачи с различных аэродромов, используя в том числе аэродромное радиосвязное, навигационное и посадочное оборудование гражданских аэропортов", - говорится в сообщении.

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Справка УНИАН. Военно-транспортный самолет Ан-26 "Везунчик" с 2005 по 2014 год пребывал на хранении в военной части в Борисполе. После начала военной агрессии России против Украины в 2014 году волонтеры и общественные активисты за свой счет восстановили самолет и передали его украинским военным. В конце 2015 года госпредприятие "Антонов" начало модернизацию этого самолета.