Работники спиртзаводов пикетировали Раду и Минагрополитики: требуют устранить "смотрящих" и "левые" схемы

По словам председателя Объединенного профсоюза ГП «Укрспирт» Романа Сметанюка, выйти на улицу с пикетами трудовые коллективы побудила бездарная политика действующего Министерства агрополитики, назначение бывших «смотрящих» на руководящие должности и финансовые махинации на миллиарды гривен.

«Алексей Павленко не хочет слышать наши требования по вопросам приватизации, проведение прозрачного конкурса на руководящие должности подконтрольных ему ведомств. Более того – он назначает на ключевые должности в спиртовой отрасли «смотрящих» «семьи» Янукович. Это уже привело к дестабилизации работы еще действующих государственных предприятий и того, что теневой рынок «левого» спирта только увеличился – а это около 3,6 млрд грн/мес непоступлениям в государственный бюджет», - говорит Г.Сметанюк.

Работники спиртзаводов подчеркивают, что за их открытую позицию против финансовых преступных схем в ГП «Укрспирт» на их предприятия еженедельно осуществляется давление.

«Менее чем за полтора месяца три спиртзавода на Львовщине подвергли нападениям и провокациям со стороны «титушек». А председатель ликвидационной комиссии концерна «Укрспирт» Денис Чернов, который причастен к банкротству почти 40-ка государственных спиртзаводов по всей Украине, был и является «смотрящим» «семьи», - начинает незаконно расставлять своих руководителей на заводы. Мы прекрасно понимаем к чему все идет – предприятия доведут до убыточности или вообще банкротства, а потом за бесценок приватизируют», - добавляет юрист «Узловского спиртзавода» Олег Дмитерко.

Поддержать требования трудовых коллективов спиртзаводов в Министерство агрополитики пришли народные депутаты из Межфракционного депутатского объединения «Львовщина». Они попытались лично встретиться с министром агрополитики Алексеем Павленко и передать ему все требования, однако последнего не было в министерстве. Вместо него пикетчиков и нардепов приняла заместитель министра Инна Гребенюк.

Среди требований, которые озвучили работники спиртзаводов и профсоюзы - вопросы прозрачной приватизации можно рассматривать лишь после ликвидации всех преступных финансовых схем, теневого рынка производства «левого» спирта, освобождение (а потом привлечении к ответственности всех причастных лиц к хищениям государственных средств. Кроме того, спиртзаводы требуют проведения прозрачного конкурса на руководителя ГП «Укрспирт», прекратить работу Ликвидационной комиссии концерна «Укрспирт», которую возглавляет Денис Чернов и который, по словам пикетчиков, причастен к попыткам дестабилизировать работу действующих и неподконтрольных ему спиртзаводов.

Кроме того, всю информацию о преступных финансовых схемах, рынок «левого» спирта и всех причастных к этому чиновников, - профсоюз ГП «Укрспирт» передал в Генпрокуратуру и антикоррупционную прокуратуру.