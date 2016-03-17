Удар по амбициям России: Казахстан расширяет сотрудничество с Евросоюзом

Сенат Казахстана 17 марта принял законопроект «О ратификации Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан, с одной стороны, и Европейским союзом и его государствами-членами, с другой стороны», передает Kapital.kz.

Как отметил министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов, документ заменит собой действующее соглашение, которое подписано 23 января 1995 года и вступило в силу 1 января 1999 года.

Читайте такжеКазахстан из-за дешевой нефти резко ухудшил прогноз роста экономикиЕрлан Идрисов выразил надежду, что с учетом имеющихся положений реализация соглашения придаст импульс продвижению вопросов, которые не находят решения на протяжении достаточно длительного времени.

«Это - облегчение визового режима для граждан РК, присвоение Казахстану статуса страны с рыночной экономикой, вывод казахстанских авиакомпаний из ограничительных списков ЕС», - уточнил он.

«Важнейшим в новом договоре является и торговый раздел, который ставит для наших европейских партнеров дополнительные гарантии стабильности и повысит инвестпривлекательность Казахстана. На сегодняшний день ЕС является одним из крупнейших торговых партнеров и инвесторов Казахстана. 50% товарооборота и более 50% привлеченных иностранных инвестиций Казахстана приходятся на долю европейских стран», - подчеркнул глава ведомства.

По словам министра, Казахстан также входит в 30-ку крупнейших торговых партнеров ЕС, занимая 26-е место по объему общего товарооборота ЕС.

Вместе с тем соглашение является документом комплексного характера. Оно предусматривает укрепление политического диалога, расширение и углубление сотрудничества в области внешней политики, безопасности, космической безопасности, противодействию распространения оружия массового уничтожения, в предотвращении конфликтов, противодействию терроризма, активизации регионального сотрудничества.

«Большое место в документе отведено сотрудничеству в области свободы, безопасности юстиции, а также взаимодействию правоохранительных органов в деле обеспечения внутренней безопасности. Особые ожидания есть по дальнейшему развитию взаимодействия ЕС в области инноваций, науки и образования», - пояснил глава ведомства.