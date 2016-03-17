В Николаеве завершили ремонт ракетного катера "Прилуки"

Госпредприятие "Судостроительный завод им. 61 коммунара", входящее в состав оборонного госкоцерна "Укроборонпром", завершило основной этап ремонта ракетного катера "Прилуки", сообщила пресс-служба концерна со ссылкой на руководство завода.

"Были проведены работы по усилению возможностей боевого судна. В частности, проведен ремонт корпуса, отремонтировано крыльевое устройство катера и транцевая плита, влияющие на скоростные характеристики корабля. Также на заводе очистили и покрасили подводную и надводную части корпуса катера. Проведен ремонт и испытания давлением цистерн для пресной воды, топлива и масла, цистерны очищены и окрашены", - говорится в сообщении. Кроме того, также был отремонтирован винто-рулевой комплекс корабля, системы охлаждения главных и вспомогательных дизелей, газовыхлопных трубопроводов, а также осушительной системы, обеспечивающей жизнеспособность корабля.

Также в концерне сообщили, что сейчас специалисты завода завершают ремонт корпуса десантного катера "Сватово" и наладили ремонт корпусов для бронетанковой техники.

"Уже сегодня завод отправил в ХКБМ им. Морозова два новых корпуса БТР, а также на стадии выполнения находится договор на изготовление десяти корпусов БТР-4. Уже восстанавливают поврежденные в боевых действиях корпуса БМП-1, со стороны военных ожидается увеличение и этого заказа", - добавили в "Укроборонпроме".

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Как сообщал УНИАН, ранее "Укроборонпром" заявил о разработке технического проекта для модернизации фрегата украинских ВМС "Гетман Сагайдачный". В сентябре 2015 года премьер-министр Арсений Яценюк поручил безотлагательно разработать проект по модернизации фрегата "Гетман Сагайдачный". По его словам, модернизация фрегата должна быть проведена до 2018 года.

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около сотни предприятий ОПК Украины.