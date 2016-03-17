Canon покупает медицинский бизнес Toshiba за $6 миллиардов

Международная IT-компания Canon, имеющая официальное представительство в Украине, намерена приобрести контроль над одной из ведущих компаний по производству медицинского оборудования Toshiba Medical Systems Corporation, которая является частью международного концерна по производству электротехники Toshiba, за 6 млрд долл. (665,5 млрд иен).

Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Компания Canon объявила сегодня, что она заключила соглашение с корпорацией Toshiba о приобретении у Toshiba акций Toshiba Medical Systems Corporation (TMSC) с целью сделать TMSC дочерней компанией Canon», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, основной причиной сделки послужили реорганизационные процессы в Toshiba, начавшиеся после разразившегося в июне 2015 года финансового скандала, в связи с которым корпорация вынуждена была списать 1,2 млрд долл. прибыли из-за допущенных в финансовой отчетности ошибок. После проведенного японскими госструктурами расследования компания была оштрафована на 62 млн долл.

Дополнительно сообщается, что сделка будет окончательно завершена после получения соответствующих разрешений от антимонопольных органов и, в частности, Антимонопольного комитета Украины.

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Как сообщили в ответ на запрос УНИАН представители украинского представительства компании Toshiba, на ее бизнес данная сделка никак не повлияет. Каким образом продажа акций отразится на компании TMSC, украинскому представительству Toshiba неизвестно.

Справка УНИАН. Toshiba Medical Systems Corporation – одна из ведущих международных компаний по производству японского медоборудования для ультразвуковой диагностики, томографов, современных рентгеновских систем.

Canon - международная IT-компания по производству различной продукции для фиксации, обработки и печати изображений, а также разработкой решений в области информационных технологий и телевещания.