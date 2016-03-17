Пограничники протестировали новую бронемашину "Тритон" для службы на границе с РФ (фото)

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"В рамках инженерно-технического обустройства границы с РФ эта техника скоро поступит на вооружение в Восточное региональное управление. В течение нескольких дней в полевых условиях проводилось тестирование бронеавтомобиля, который предназначен для прикрытия угрожающих направлений, ведения наблюдения и передачи информации в центры управления службой пограничных подразделений", - сказано в сообщении.

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Данный вариант бронемашины разработан инженерами именно для Госпогранслужбы. Машина имеет бронирование, которое соответствует второму уровню STANAG 4569. "Тритон" способен защитить экипаж при подрыве противотанковой мины мощностью до 6 кг взрывчатки.

Для эффективного наблюдения за обстановкой на границе машина оснащена комплексом наземной разведки, в частности радиолокационной станцией и тепловизионной установкой. "Тритон" может перевозить дополнительно до 4 человек наряда в отдаленные зоны, где они смогут в автономном режиме нести службу до 7 суток. Для этого бронемашина оснащена дизель-генератором, автономным отоплением и системой кондиционирования. Для передачи данных на "Тритон" установлена ​​спутниковая система.

В ходе предварительных испытаний пограничники уже подавали разработчикам ряд предложений по совершенствованию функционала транспортного средства. Все они были учтены при подготовке автомобилей к эксплуатации.