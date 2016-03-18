Украина просит японцев об отсрочке возвращения средств по Киотскому протоколу

Об этом в ходе Часа вопросов к правительству сказала и.о. министра экологии и природных ресурсов Украины Анна Вронская.

«Минэкологии ведет переговоры с японскими компаниями, чтобы нам дали отсрочку по использованию денег. И если мы получим такую отсрочку, будут проведены тендеры и закупки», - сказала Вронская.

Ранее в Минэкологии сообщили, что в феврале Украина вернула Японии 2,5 млн евро, полученных в рамках Киотского протокола, что составляет менее 1% от предоставленных Украине средств в размере около 300 млн евро в 2009 году.

Как сообщал УНИАН, одним из проектов, которые финансируются за счет средств «киотского протокола» стал проект замены уличного освещения в ряде украинских городов. В конце 2015 года в Украине был проведен тендер на общую сумму около 1 млрд грн по проектам уличного освещения в ряде городов и областей страны. При этом акцепты на половину этой суммы - порядка 480 млн грн - на проекты освещения в Ивано-Франковске, Коростене, Измаиле, Кривом Роге, Славянске, Запорожье и Киеве получила малоизвестная фирма-прокладка «Агротехбуд». Проигравшие участники конкурсов, в числе которых оказались компании «Хмельницкоблэнерго», «Харьковоблэнерго», «Черкассыоблэнерго» и «Николаевоблэнерго», подали жалобу в Антимонопольный комитет на организацию и проведение закупок.

30 декабря 2015 года Кабмин приостановил тендер и начал проверку условий его проведения. В начале января 2016 года Государственная фискальная служба передала результаты проверки, согласно которым фирму-победителя тендера признали фиктивной, а тендер - незаконным.

12 января Яценюк поручил главам Национального агентства по вопросам государственной службы, Министерства внутренних дел, Антимонопольного комитета и Государственной фискальной службы провести служебное расследование по тендеру, а 20 января Кабмин обратился в Национальное антикоррупционное бюро с просьбой привлечь к ответственности всех чиновников, задействованных в проведении незаконного тендера.