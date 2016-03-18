Латвийцы берут в аренду одно из четырех океанских судов Украины – интересуются его приватизацией

Одно из четырех украинских океанских судов - «Иван Голубец» - сменило кипрского фрахтователя на латвийского и будет транспортировано из вод Новой Зеландии в акваторию Марокко, Мавритании или Гренландии, сообщила пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства со ссылкой на главу ведомства Ярему Ковалива.

«В марте судовладелец - госпредприятие «Сервис» - подписало договор фрахта по судну БАТМ «Иван Голубец» (большой автономный морозильный траулер – УНИАН) с новым латвийским фрахтователем - ведущим рыбопромысловым оператором Прибалтики», - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, новый фрахтователь сменит район промысла судна с Новой Зеландии на более близкий к Украине - Марокко, Мавританию или Гренландию. Стоимость транспортировки к новому региону промысла может достичь 1 млн долл., эти расходы ложатся на плечи фрахтователя.

В Госрыбагентстве сообщили, что в рамках нового договора увеличен размер фрахтового платежа на 33%, однако не уточнили сумму фрахта. Пресс-служба отметила, что поиск нового фрахтователя Украина начала в прошлом году.

«Бывший фрахтователь (кипрская компания «Бьютфул Скинери» - УНИАН) сообщил нам, что не получил квот и не планирует продлевать договор фрахта. Мы должны были оперативно искать альтернативу, иначе судно бы ждал «простой» в порту Новой Зеландии стоимостью до 240 тыс. долл. в месяц», - цитирует пресс-служба главу Госрыбагентства.

В ведомстве отметили, что латвийский фрахтователь проявил интерес к приватизации судна, если Украина решит ее проводить.

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Как сообщал УНИАН, океанский рыболовный флот Украины в 2015 году, впервые с 1997 года, принес прибыль, которая составила 19 млн грн (более 700 тыс. долл.), из которых 9,5 млн грн составят дивиденды государству.

«Бьютфул Скинери» фрахтует еще два украинских судна. Ранее в интервью УНИАН Ковалив сообщал, что Госрыбагентству достоверно не известно, кто владеет кипрской компанией-фрахтователем. По трасту эту компанию представляет юрист. В течение последних 12 лет вся сумма фрахта, которую Украина получала от фрахтователя, шла на погашение кредиторской задолженности владельцев судов. При этом фрахтователь и кредитор - это одно и то же юридическое лицо. Госрыбагентство готовит соответствующее обращение в правоохранительные органы.

Украина за годы независимости потеряла более 220 крупнотоннажных судов, или 95% океанского флота, основная часть которого была незаконно реализована для погашения фиктивной кредиторской задолженности. В 1991 году Украина владела более 230 океанскими судами. В 2015 году их количество сократилось до 11, из которых только 4 находятся в государственной собственности: «Капитан Русак», «Иван Голубец», «Алексей Слободчиков» и «Профессор Михаил Александров».