Украинская компания KVV Group решила законсервировать мощности своего метзавода в Латвии

Украинская компания KVV Group приняла решение законсервировать мощности единственного металлургического предприятия в странах Балтии - «Лиепаяс металургс» (Liepаjas metalurgs, Латвия), который приобрела в октябре 2013 года, сообщает пресс-служба компании.

«Данное решение руководство KVV Group приняло ввиду сохраняющихся долгосрочных негативных факторов, препятствующих работе предприятия: кризис, охвативший мировой металлургический рынок, долговые обязательства перед обеспеченными кредиторами и незаинтересованность государства (Латвии – УНИАН) оказать поддержку отрасли», - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что на протяжении последних месяцев акционеры предприятия, несмотря на сложности, пытались возобновить производство, найти конструктивный диалог с правительством. Акционеры представили план реструктуризации долгов KVV Liepаjas metalurgs и также ожидали, что правительство даст внятные ответы, когда будет принято решение о применении сниженной компоненты обязательных закупок (OIK) к счетам предприятия за электричество.

Также сообщается, что руководство KVV Group неоднократно подчеркивало, что план сохранения предприятия соответствует и государственным интересам.

«Мы исходили из того, что у акционеров и государства есть общий знаменатель: сохранить одного из крупнейших налогоплательщиков страны, развивать отрасль металлургии и переработки чёрных металлов, сохранить рабочие места для сотен людей», - сказал член правления KVV Liepаjas metalurgs Игорь Таланов, которого цитирует пресс-служба.

При этом отмечается, что власти страны не были заинтересованы в решении проблем предприятия.

Согласно сообщению, инвестиционным департаментом KVV Group еще в ноябре 2015 года был проведен независимый аудит состояния предприятия KVV Liepаjas metalurgs, который показал, что в реалиях 2015 года стоимость предприятия значительно ниже той, по которой оно было продано (107 млн евро).

«Информация о результатах независимого аудита была донесена до всех заинтересованных сторон - Госкассы, Министерства финансов, Кабинета Министров Латвии. Но на протяжении последних месяцев ряд должностных лиц оперировали исключительно некорректными данными о состоянии предприятия, что вызывало у акционеров недоумение», - подчеркивается в сообщении.

Сообщается, что на протяжении 2014-2015 годов акционерами предприятия было вложено в предприятие свыше 50 млн евро.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2013 года, после безуспешных поисков инвестора для «Лиепаяс металургс», Лиепайский суд признал предприятие неплатежеспособным. Весной 2013 года основное производство на заводе из-за нехватки оборотных средств было остановлено.

KVV Group приобрела обанкротившийся завод Liepаjas metalurgs за 107 млн евро в начале октября 2014 года. Полная оплата за предприятие была рассрочена на 10 лет.

Компания возобновила производство на предприятии в марте 2015 года, но в январе текущего года оно было снова остановлено.

Справка УНИАН. «Лиепаяс металургс» - единственное метпредприятие в странах Балтии, крупнейшее и одно из старейших промышленных предприятий Латвии, которое основано в 1882 году. Главная продукция предприятия - стальной арматурный прокат для армирования железобетонных конструкций.

KVV Group создана в октябре 2010 года, ее основным владельцем является британская Gefest Investments Limited. Основные направления деятельности компании - переработка металлолома, строительство и металлургия. Владельцы компании - Валерий Кришталь и Евгений Казьмин.