Украина увеличила производство стали на четверть

Украинские металлурги в феврале 2016 года по сравнению с февралем прошлого года увеличили производство стали на 24,1% - до 1,969 млн тонн, сохранив 10-е место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

По итогам января-февраля текущего года Украина увеличила производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 13% - до 3,907 млн тонн, также сохранив в мировом рейтинге производителей стали 10-ю позицию.

По информации ассоциации, по итогам февраля лидерство в рейтинге мировых производителей стали традиционно занимает Китай с показателем 58,515 млн тонн (падение на 4% к февралю 2015 года).

Далее страны в первой десятке рейтинга расположились в следующем порядке: Япония (8,4 млн тонн, -1%), Индия (6,9 млн тонн, -3,6%), США (6,4 млн тонн, +2,9%), Россия (5,7 млн тонн, -2,7%), Южная Корея (5,3 млн тонн, +5%), Германия (3,4 млн тонн, -4,3%), Бразилия (2,4 млн тонн, -8,7%) и Турция (2,4 млн тонн, +4%).

В целом в феврале 2016 года по сравнению с февралем прошлого года 66 стран, входящих в рейтинг WSA, сократили производство стали на 3,3% - до 120,4 млн тонн.

В отчете ассоциации за январь-февраль позиции лидера продолжает удерживать Китай – 121,1 млн тонн (снижение по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 1,9%).

Далее следуют: Япония (17,1 млн тонн, -1,9%), Индия (14,4 млн тонн, -2,4%), США (12,8 млн тонн, -4,6%), Россия (11,2 млн тонн, -6,7%), Южная Корея (11 млн тонн, -0,1%), Германия (7 млн тонн, -3,1%), Бразилия (4,9 млн тонн, -13,7%), Турция (5 млн тонн, +2,3%).

За 2 месяца 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года 66 стран, входящих в рейтинг WSA, снизили производство стали в целом на 5,2% - до 247,3 млн тонн.

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Справка УНИАН. Украина по итогу 2013 года заняла 7-е место в рейтинге WSA, выплавив 30,4 млн тонн стали. В 2014 году наша страна опустилась на 10-е место с результатом выплавки 27,2 млн тонн. С 2014 года на деятельность отечественных металлургов негативно начали влиять два фактора. Первый - военные действия на Донбассе, где расположено более половины металлургических производственных мощностей. Второй фактор, проявление которого было наиболее заметно в 2015 году, – снижение мировых цен на металлургическое сырье и готовую продукцию, что снизило доходы компаний и увеличило конкуренцию на мировых рынках. Тем не менее, по итогу 2015 года Украина сохранила 10-ю строчку в отраслевом рейтинге.