"Богдан" представил бронеавтомобиль "Барс-8" (видео)
07:49, 22 марта 2016Промышленность
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Корпорация "Богдан" представила собственную разработку - бронемашину "Барс-8".
Бронеавтомобиль может разгоняться до 110 км/ч / Скриншот
Как и многие отечественные военные машины, "Барс-8", скорее всего, будет служить на благо украинской армии, передает avtoblog.
Максимальная скорость автомобиля составляет 110 км/ч, запас хода - 800 км.
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Кроме того, корпорация опубликовала презентационный видеоролик бронированного автомобиля.
Ранее УНИАН сообщал, что Министерство обороны Украины подписало с Львовским бронетанковым заводом, входящим в состав оборонного госконцерна "Укроборонпром", контракт на серийную поставку украинской армии бронеавтомобилей "Дозор-Б".
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