"Богдан" представил бронеавтомобиль "Барс-8" (видео)

Как и многие отечественные военные машины, "Барс-8", скорее всего, будет служить на благо украинской армии, передает avtoblog.

Максимальная скорость автомобиля составляет 110 км/ч, запас хода - 800 км.

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Кроме того, корпорация опубликовала презентационный видеоролик бронированного автомобиля.

Ранее УНИАН сообщал, что Министерство обороны Украины подписало с Львовским бронетанковым заводом, входящим в состав оборонного госконцерна "Укроборонпром", контракт на серийную поставку украинской армии бронеавтомобилей "Дозор-Б".