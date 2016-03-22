"Богдан" представил бронеавтомобиль "Барс-8" (видео)

07:49, 22 марта 2016
Промышленность
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Корпорация "Богдан" представила собственную разработку - бронемашину "Барс-8".

Богдан, Барс / Скриншот

Как и многие отечественные военные машины, "Барс-8", скорее всего, будет служить на благо украинской армии, передает avtoblog.

Максимальная скорость автомобиля составляет 110 км/ч, запас хода - 800 км. 

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Кроме того, корпорация опубликовала презентационный видеоролик бронированного автомобиля.

Ранее УНИАН сообщал, что Министерство обороны Украины подписало с Львовским бронетанковым заводом, входящим в состав оборонного госконцерна "Укроборонпром", контракт на серийную поставку украинской армии бронеавтомобилей "Дозор-Б".

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