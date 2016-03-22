Стало известно, когда состоятся испытания новых видов украинских ракет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил во время встречи с командирами Вооруженных сил Украины среднего военного звена управления в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского сегодня в Киеве.

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"Он (оборонно-промышленный комплекс Украины - УНИАН) направляет свои усилия и ресурсы на переоснащение воинских частей - в первую очередь тех, что задействованы в АТО", - подчеркнул президент.

"Завтра в Харькове состоится передача новейших видов вооружения ВСУ. На этой неделе состоятся испытания новых видов ракет, которые также произведены ОПК Украины", - добавил он.