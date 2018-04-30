Нелегкая работа: Кабмин решил вытянуть госхолдинги из финансового болота

«Тематическое» заседание правительства по вопросам развития госпредприятий премьер-министр Арсений Яценюк анонсировал заранее, пообещав министрам и журналистам немало сенсаций. Говорить решили о том, что «на слуху» - преимущественно об энергохолдингах и отраслевых монополистах, вроде «Укрспирта», Администрации морских портов и «Укрпочты». На заседание пригласили менеджеров компаний.

Чиновники повторили то, что, в общем, уже озвучивали: за 2015 год суммарная чистая прибыль ТОП-100 украинских госпредприятий составила 2,6 млрд грн против убытков в 7,4 млрд грн в 2014 году. Порядка 17 крупнейших государственных компаний «выросли» по доходам почти на 40%. Хорошо сработали «Энергорынок» (улучшил финансовый результат на 1,6 млрд грн), Администрация морских портов (плюс 2,3 млрд грн) и готовящийся к приватизации в текущем году Одесский припортовый завод (плюс 500 млн грн впервые за последние 10 лет). Рекордсменом по положительным показателям стал «Нафтогаз», который в 2015 году сократил дефицит своего бюджета до 25 млрд грн с 85 млрд грн, в 2016-ом рассчитывает выйти из зоны убыточности вовсе.

«Двойку» за проделанную работу получили главы «Центрэнерго», «Укрсприрта», «Укргидроэнерго», Государственной продовольственной зерновой корпорации Украины, Объединенной химической компании и компании «Укрнафта», где государство имеет 51% акций.

«Укрнафте», пострадавшей от падения мировых цен на нефть, премьер Яценюк пообещал план санации, который будет разработан при участии специалистов Минэнергоугля и «Нафтогаза». Всем остальным пригрозил едва ли не уголовными разбирательствами: материалы ревизий указанных предприятий за 2014-2015 годы уже переданы в правоохранительные органы и Национальное антикоррупционное бюро для дальнейших следственных действий. Любое противодействие проверяющим и следователям, как подчеркнул Яценюк, повлечет кадровые решения, а именно - увольнение руководителей.

«Позиция правительства – мы должны полностью изменить менеджмент и систему управления госкомпаниями», - отмечал премьер Яценюк. По его мнению, сейчас идет борьба за государственные компании, за то, чтобы назначать в них «нужных» людей. «Я поэтому и предложил провести открытое заседание, чтобы показать, что я не позволю дальнейшую политизацию деятельности госкомпаний, чтобы госкомпании и далее были кормилицами политических деятелей и партий, - сказал Яценюк. - Все с девизами о борьбе с коррупцией, но через заднее крыльцо заходят и просят назначить того или другого. Это все понятно и это все известно».

«Заднего крыльца», по словам Яценюка, больше не будет. Минэкономразвития как ключевой орган управления госсобственностью уже в ближайшее время должно подготовить порядок аудита внешнеэкономических контрактов государственных компаний, простимулировать переход на систему госзакупок Prozorro, а также представить правительству потенциальных кандидатов на должности директоров 50 ведущих госхолдингов. Кадровые конкурсы - обязательное условие реформы госуправления.

Тащить нельзя продать…

Но все это было бы легко, если бы не было так трудно. ТОП-50 или даже ТОП-100 крупнейших госкомпаний - лишь часть государственного хозяйства. В целом оно крайне громоздкое. На сегодняшний день в Украине насчитывается порядка 3500 госпредприятий, из которых экономически активными является лишь половина. Мало того, едва ли не все экономически активные компании - запрещены к приватизации законом по тем или иным причинам, хотя далеко не все они представляют стратегический государственный интерес. Нередко за заборами заводов или конструкторских бюро полным ходом ведется непрофильная коммерческая деятельность: площади сдаются в аренду, а оборудование используется для кустарного производства различного контрафакта.

Что делать с таким набором активов? По мнению правительства - разделить на стратегические активы и активы, которые можно быстро продать. Стратегическими займется Минэкономразвития - они войдут в число наиболее значимых для государства. В отношении остальных будут организованы приватизационные конкурсы.

Как сообщила заместитель министра Юлия Ковалив, МЭРТ уже подготовило очередной законопроект о сокращении списка не подлежащих приватизации государственных компаний в 2 раза - до порядка 850 предприятий. В приватизационный список передадут все, что лежит «мертвым» грузом, а также еще «живые» предприятия аграрной отрасли и объекты инфраструктуры, в частности порты. «Законопроект является радикальным и оставляет запрет на приватизацию лишь для предприятий оборонного сектора, лесных хозяйств и стратегических компаний», - пояснила Ковалив.

Документ будет в ближайшее время утвержден правительством и отправлен на обсуждение в парламент, где наверняка уже есть немало противников большой продажи гособъектов.

«Я прошу вынести на заседание правительства новую редакцию проекта закона о сокращении списка предприятий, не подлежащих приватизации (с тем, чтобы затем передать его в парламент - УНИАН). Год мы принимали закон об изменениях в закон о приватизации, надеюсь, что этот за полгода хотя бы примем», - прокомментировал ситуацию премьер Яценюк.

Но сработает ли этот посыл? Управляющий партнер Da Vinci AG Андрей Колпаков уверен, что массовая приватизация - не решение проблемы. «Существует много примеров развитых политико-экономических моделей, где государство являлось или является эффективным собственником. Есть примеры, где государственная собственность вообще является элементом традиции политико-экономической системы. Это, к примеру, Франция», - отметил эксперт в комментарии УНИАН.

По его мнению, вскрывшиеся финансовые нарушения на тех или иных госпредприятиях - тоже не повод к приватизации. Это, утверждает Колпаков, свидетельство неэффективности менеджмента и «просчетов» правоохранительных органов, не более того.

«То есть, проблема не в самой системе государственной собственности, а в том, что конкретное государство - Украина - неэффективно. Но, если оно неэффективно и не может влиять на свои же компании, то каким образом это неэффективное государство сможет провести честную и прозрачную приватизацию? - задался вопросом Колпаков. - Убежден, что проводить масштабную приватизацию в 2016 году, это все равно, что выносить фамильные драгоценности на «блошиный рынок». В условиях кризиса приватизация будет провальной, а Украина не получит денег, на которые рассчитывает».

Впрочем, пополнить бюджет - не единственная цель приватизации. Мировая экономическая история знает немало примеров, когда не продажа, а поиск эффективного собственника становился ключевой целью государства, расстающегося с активами. Эту же цель преследует во многом и действующее правительство.

Стране снова нужны реформы

Как быть, если и с приватизацией выйдет «осечка»? Эксперты в один голос утверждают: необходима реализация глобальных реформ, которые создадут условия для того, чтобы в Украине в интересах государства, а не в интересах отдельных личностей, заработала правоохранительная и судебная системы. «При этом необходимым условием является то, чтобы система не превратилась в закрытую касту основных собственников по примеру России. Это - основная стратегическая задача, которая решит сразу большинство вопросов, касающихся собственности. Если это не будет сделано, то никакая приватизация, никакие полумеры в кадровой политике, никакая система общественного контроля в госкомпаниях не помогут ситуации. В лучшем случае Украина сможет выторговать немного средств, закрыть «дыры» в бюджете - решить тактические задачи», - подчеркнул Колпаков.

С ним солидарен и советник министра экономического развития и торговли Украины, куратор программ реформирования государственного сектора Адомас Аудицкас.

«Хорошо, что реформе госсектора, наконец-то, уделено должное государственное внимание. Хорошо, что по предложению премьер-министра независимый номинационный комитет при Минэкономразвития отберет руководителей крупнейших 50 госкомпаний. Будет хорошо, если правительство получит право в одностороннем порядке разрывать контракты с предыдущими директорами, не выполняющими задачи по развитию своих компаний. Плохо, что все эти действия наверняка приведут к валу судебных исков со стороны «обиженных» директоров, а суды не всегда будут объективны», - отметил Аудицкас.

По его словам, на текущий момент украинское законодательство достаточно емкое для организации правильного управления государственной собственностью. «Проблема не в законах, а в том, что украинцы не следуют законам, и государство не в силах выполнять свою важнейшую функцию - обеспечение верховенства права», - сказал Аудицкас, подчеркнув необходимость скорейшей судебной реформы в Украине.

О судебных преобразованиях в рамках реформы госуправления отметил в комментарии УНИАН и директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин. По его мнению, политизация работы менеджмента в госсекторе недопустима. А вот реальная оценка положения дел в компаниях, проведение международного аудита, оправданы и ожидаемы. «Нужно сделать оценку, потому что пока все, что имеем, - это анализ, кто лучше и хуже, у кого какие убытки. Госпредприятия должны пройти международный аудит, тогда можно будет увереннее разговаривать с потенциальными инвесторами, - сказал Юрчишин. - Следующий шаг - предоставить поддержку госкомпаниям, чья конкурентоспособность реальна, а не надумана. Если есть возможность поспособствовать тому, чтобы продукция таких компаний выходила на международные рынки, - вот это крайне важно. Учет, контроль и продвижение компаний, которые имеют реальную конкурентоспособность, - это должно быть предметом внимания», - уверен Юрчишин.

Но есть еще один нюанс. Эксперты намекают на главный фактор, который может свести на нет любые усилия правительства в сфере реформ госкомпаний. Нам до сих пор неизвестна судьба самого правительства, провозгласившего курс на оздоровление госпредприятий. Вполне возможно, что Кабмину Арсения Яценюка работать осталось считанные дни. И что будет со всеми его идеями, если в кабинеты на улице Грушевского придут другие люди - с другими задачами и целями? Преемственность, особенно в части государственной экономической политики, ведь никогда не была «коньком» украинской власти. Значит, велика вероятность того, что наполовину вытянутого государственного «бегемота» вернут обратно в его болото и оставят там до лучших времен. А явный провал реформы госуправления спишут на «попередников». Благо, делать это не впервой.

Олеся Сафронова (УНИАН)