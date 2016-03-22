Mercedes-Benz решил построить новый завод в Польше вместо России - СМИ

Компания Mercedes-Benz рассматривает планы по постройке нового завода в Польше вместо России, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на AutoNews.

Немецкая марка ранее озвучивала планы по созданию сборочного производства на территории России, что позволило бы с локализованными автомобилями участвовать в госзакупках, но сейчас рассматривается идея переноса ещё не построенного завода в Польшу.

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В планах у компании создание в Яворе завода, где будут производиться автомобили на платформе MRA – на ней в настоящее время базируются C-, E-, S-Class и GLC. Mercedes-Benz и представители Польши не стали комментировать информацию о возможном сотрудничестве.