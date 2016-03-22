США сняли ограничения на сотрудничество с "Укроборонпромом" - Порошенко

США сняли ограничения на сотрудничество с государственным концерном «Укроборонпром».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с командирами Вооруженных сил Украины среднего военного звена управления в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского сегодня в Киеве.

«Только что поступило сообщение из США, что определенные ограничения на взаимодействие с «Укроборонпромом сняты», - заявил он.

Читайте такжеДля перехода "Укроборонпрома" на стандарты НАТО необходим 21 миллиард гривень - гендиректор

По словам Порошенко, эти ограничения были вызваны тем, что в предыдущие годы, при прежней власти, оборонные структуры были коррумпированы и насыщены агентами иностранных спецслужб.

«Нам удалось искоренить и первое, и второе», - заверил президент.