В Украине впервые за три года в феврале зафиксирован рост промпроизводства

Рост промышленного производства в Украине в феврале 2016 года по сравнению с февралем 2015 года составил 7,6%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, рост промпроизводства против соответствующего месяца прошлого года зафиксирован в Украине впервые за последние три года.

По сравнению с предыдущим месяцем, январем 2016 года, рост промпроизводства в феврале составил 8,2%. С начала года, за январь-февраль, рост промпроизводства составил 2,9%.

По информации Госстата, наибольший рост производства в феврале 2016 года по сравнению с февралем 2015 года зафиксирован в производстве фармацевтических препаратов – на 35%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 30%, добыче каменного и бурого угля – на 27,9.

Наибольший рост производства по сравнению с предыдущим месяцем в феврале зафиксирован в производстве компьютеров – в 2,2 раза, в производстве машин и оборудования – на 43,5%, производстве мебели – на 41,9%, производстве электрического оборудования – 39,7%.

Падение производства в феврале 2016 года по сравнению с февралем 2015 года зафиксировано в производстве химических веществ – на 8%, производстве машин и оборудования – на 7,8%, добыче сырой нефти и природного газа – на 0,1%.

Падение по сравнению с предыдущим месяцем зафиксировано в добыче сырой нефти и природного газа – на 6,7%, в добыче металлических руд – 3,3%, в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 1,4%.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, спад промышленного производства в Украине в январе 2016 года по сравнению с январем 2015 года замедлился до 1,7% с 2,1%, по сравнению с предыдущим месяцем, декабрем 2015 года, промпроизводство в январе 2016 года упало на 18,6%.

В 2015 году по сравнению с 2014 годом спад промпроизводства ускорился до 13,4% с 10,7%, зафиксированных годом ранее.