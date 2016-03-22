"Лучше российского аналога": Украина успешно испытала ракету собственного производства (фото)

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, который сегодня побывал на полигоне, где состоялось испытание ракеты украинского производства, сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО.

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По словам Турчинова, который координирует реализацию национальных ракетных программ, восстановление ракетного щита является «одной из приоритетных задач для обороны и безопасности нашей страны».

«Перед ОПК, перед нашими учеными и конструкторами была поставлена задача обеспечить производство украинских ракет без комплектующей, произведенной в Российской Федерации», - сказал он, добавив, что «оборонпром вместе с учеными достойно выполнили ее».

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«Мы начали огневое испытание ракет украинского производства, и сегодняшний пуск продемонстрировал, что наша ракета полностью выполнила плановое задание и попала точно в намеченную цель», - отметил Турчинов, подчеркнув, что в отличие от российского аналога, ракета украинского производства управляемая, «что позволяет значительно повысить эффективность ее применения».

По его словам, это не единственная ракетная программа, над которой работают украинские ученые и оборонпром. «Мы готовим к применению мощные и эффективные ракеты, которые надежно будут защищать нашу страну», - сказал он.

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После успешных испытаний секретарь СНБО Украины провел совещание с ведущими конструкторами и руководителями предприятий ОПК, которые в кооперации осуществляют производство украинских ракет. Совещание было посвящено вопросам уточнения графика дальнейших испытаний и налаживания серийного производства, отмечается в сообщении.